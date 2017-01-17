Минюст готовится обжаловать решение ЕСПЧ по искам о "законе Димы Яковлева"

Минюст России обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам в связи с "законом Димы Яковлева" в трехмесячный срок, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: REX

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России "закона Димы Яковлева".

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). В этой связи ЕСПЧ принял решение, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €3 тыс. евро каждому из истцов, фигурирующих в деле, а также возместить судебные издержки в размере $600. Иск был подан против России от имени 45 граждан США и 27 российских детей, которых так и не усыновили.

В Минюсте заявили, что введение в России ограничений на усыновление не нарушало международных норм. Кроме того, в ведомстве отметили, что это решение соответствовало российской Конституции. Как сказано в сообщении Минюста, российские власти исходили из интересов детей.

Также решение суда прокомментировала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. Она заявила, что Россия выполняет все обязательства в рамках конвенции ООН о правах ребенка.

"Российская Федерация при присоединении к конвенции ООН о правах ребенка приняла на себя международные обязательства, которые добросовестно и в полной мере выполняет. При этом США не являются участником конвенции ООН о правах ребенка и не обязаны соблюдать базовые международные принципы защиты прав ребенка", — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба аппарата омбудсмена.

В частности, уполномоченный напомнила об уголовных делах в отношении граждан США, в чьих семьях погибли российские дети, а также о систематическом непредставлении американской стороной информации об условиях жизни российских детей в США, передает РИА Новости.

После публикации постановления сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ является вмешательством во внутренние дела России.

"Решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" — грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным", — цитирует во вторник Мизулину ее пресс-служба.

Она напомнила, что конвенция регулирует многосторонние отношения, связанные с международным усыновлением.

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