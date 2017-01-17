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Источник Правда.Ру

Стало известно, где выставлен на продажу самый дорогой в России дом

Общество

Самый дорогой дом в России продается за 4,8 миллиарда рублей. Он находится в подмосковном элитном поселке "Сколково". Это резиденция в классическом стиле жилой площадью 2,57 тысячи квадратных метров на участке в 2,3 гектара. Рядом с домом протекает река.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе портала Mirkvartir.ru, самый дорогой дом дороже среднего по стране более чем в 900 раз и в 220 раз — дороже среднего по Московской области.

Купить дом-рекордсмен пока никто не стремится. Он продается уже не первый год.

А ранее была названа стоимость самого дорогого участка под Москвой. Участок площадью 78 соток расположен в 8 км от МКАД на Рублево-Успенском шоссе. Его покупка обошлась в 499,2 млн рублей.

К слову, спрос на элитную недвижимость в столице растет. Правда, не на покупку, а на аренду. Эксперты компании Savills в минувшем году зафиксировали на 21% больше запросов желающих снять дорогую квартиру в Москве.

Как передает Коммерсант, интерес к дорогому съемному жилью в Москве в значительной степени подогревается иностранцами. По данным аналитиков Savills, каждое пятое обращение по этому поводу к риэлторам в 2016 году поступило от граждан Франции. Еще 8%, 7% и 6% соответственно — от японцев, британцев и итальянцев. На россиян пришлось 16%, в то время как в 2015 году — 25%.

Эксперты объясняют всплеск интереса к московскому съемному жилью среди граждан зарубежных государств в частности тем, что в столицу понемногу стали возвращаться представительства западных компаний.

Самым дорогим на рынке аренды элитного московского жилья остается район Арбат-Кропоткинское. Там средняя предлагаемая ставка в 2016 году превышала 400 тыс. руб. за объект в месяц. Самый дешевый — Таганский район, 120 тыс. руб., а самый популярный среди арендаторов-иностранцев — Ленинградский проспект.

Кстати, как сообщала Правда.Ру, аналитики прогнозируют, что цены на рынке аренды жилья в России резко вырастут. Повышать арендные ставки в связи с вступлением в силу налога на имущество планируют 23,6% собственников, еще 37,6% пока не приняли решение. Твердо не повышать ставки в следующем году решили 39,7% владельцев квартир. Это следует из опроса собственников, сдающих квартиры, проведенного Avito.

Что касается продажи жилья, то на этом рынке цены тоже вырастут. "Игра в демпинг" уже закончилась, дальше снижать цены невозможно, зато для роста потенциал имеется, рассказал гендиректор ГК "Кортрос" Станислав Киселев, заметив, что у населения есть достаточно солидный объем денег на счетах.

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