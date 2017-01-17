Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ЕСПЧ мстит России за американцев

Общество

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России "закона Димы Яковлева". Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

358258.jpeg

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). В этой связи ЕСПЧ принял решение, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €3 тыс. евро каждому из истцов, фигурирующих в деле, а также возместить судебные издержки в размере $600.

Иск был подан против России от имени 45 граждан США и 27 российских детей, которых так и не усыновили, передает ТАСС.

Ситуацию прокомментировал председатель Совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин:

"Европейский суд по правам человека решением по усыновлению российских детей гражданами США принял просто-таки удивительное решение.

Он объединил иски от несостоявшихся родителей и от… детей, которые были поданы этими несостоявшимися родителями.

Послушайте, о большем абсурде я еще не слышал: люди, которые не смогли стать приемными родителями, подают иски от имени детей, приемными родителями которых они не стали.

Все нормы гражданского права о представительстве в данном случае попраны просто откровенно.

И вот вопрос: зачем России надо было присоединяться к такой вот судебной системе, в которой любой человек может подать иск от имени любого другого человека, не имея к нему никакого правового отношения, и такой иск будет удовлетворен?

Дикий бред европейского права. Надеюсь, Верховный суд России примет решение о незаконности этого акта на территории нашей страны, апеллируя к соответствующему решению Конституционного суда России".

Напомним, "закон Димы Яковлева", принятый в конце декабря 2012 года, широко известен из-за статьи, которая запрещает американцам усыновлять детей из России. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка, погибшего в машине усыновившего его гражданина США. Американский суд приемного отца оправдал. 

Как ранее сообщала Правда.Ру, Россия намерена вернуться к обсуждению прав российских детей в США с новой администрацией страны. РФ предложит команде Трампа возобновить работу по проблемам усыновлённых детей, надеется на положительный отклик, заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

По его словам, "один из ключевых осложняющих нашу работу моментов это то, что у нас нет и не предвидится, к сожалению, единого международного документа, который обеспечивал бы в полной мере защиту прав детей, в области усыновления". Именно отсутствие этого документа и отразилось, по мнению Долгова, на ситуации с усыновлёнными российскими детьми.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Кому нужны российские дети?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье
Осторожно, гаджеты: Как уберечь зрение
Ближний Восток
Яков Кедми: Россия стала постоянным фактором на Ближнем Востоке
Мировая кооперация
Санкции США не помешают российскому энергосектору
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Юрий Носовский Санкции США не помешают российскому энергосектору Юрий Носовский Любовь Степушова Трамп предложил Путину ядерную сделку Любовь Степушова Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Mitekk77 Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
владимир буканов "Масло немасляное": Почему чиновники не решают проблему фальсификации продуктов
владимир буканов Глава минтруда пообещал настоящий рост зарплат
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Ivan Leshyi Британский экипаж угостил стюардессу бутербродом. Все уволены
Иваныч Трамп предложил Путину ядерную сделку
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Михаил Бобрешов Финляндия: трудный путь к независимости
koreisha alexa Москва запретит США похищать россиян
Сергей Кардаков Статистики поражают: 8 человек в мире владеют состоянием 3,6 миллиарда людей
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?