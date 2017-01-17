ЕСПЧ мстит России за американцев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России "закона Димы Яковлева". Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). В этой связи ЕСПЧ принял решение, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €3 тыс. евро каждому из истцов, фигурирующих в деле, а также возместить судебные издержки в размере $600.

Иск был подан против России от имени 45 граждан США и 27 российских детей, которых так и не усыновили, передает ТАСС.

Ситуацию прокомментировал председатель Совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин:

"Европейский суд по правам человека решением по усыновлению российских детей гражданами США принял просто-таки удивительное решение.

Он объединил иски от несостоявшихся родителей и от… детей, которые были поданы этими несостоявшимися родителями.

Послушайте, о большем абсурде я еще не слышал: люди, которые не смогли стать приемными родителями, подают иски от имени детей, приемными родителями которых они не стали.

Все нормы гражданского права о представительстве в данном случае попраны просто откровенно.

И вот вопрос: зачем России надо было присоединяться к такой вот судебной системе, в которой любой человек может подать иск от имени любого другого человека, не имея к нему никакого правового отношения, и такой иск будет удовлетворен?

Дикий бред европейского права. Надеюсь, Верховный суд России примет решение о незаконности этого акта на территории нашей страны, апеллируя к соответствующему решению Конституционного суда России".

Напомним, "закон Димы Яковлева", принятый в конце декабря 2012 года, широко известен из-за статьи, которая запрещает американцам усыновлять детей из России. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка, погибшего в машине усыновившего его гражданина США. Американский суд приемного отца оправдал.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Россия намерена вернуться к обсуждению прав российских детей в США с новой администрацией страны. РФ предложит команде Трампа возобновить работу по проблемам усыновлённых детей, надеется на положительный отклик, заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

По его словам, "один из ключевых осложняющих нашу работу моментов это то, что у нас нет и не предвидится, к сожалению, единого международного документа, который обеспечивал бы в полной мере защиту прав детей, в области усыновления". Именно отсутствие этого документа и отразилось, по мнению Долгова, на ситуации с усыновлёнными российскими детьми.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.