Губернаторов готовят к мобилизации россиян "по войне"

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит персональную ответственность губернаторов и федеральных министров за выполнение возложенных на них по закону обязанностей по мобилизации граждан в военное время.

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В частности, персональная ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации вводится для "руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований, глав местных администраций и руководителей организаций", говорится в сопроводительных материалах.

Губернаторы и главы муниципалитетов будут лично возглавлять призывные комиссии по мобилизации.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о мобилизации (1997). Они призваны возложить персональную ответственность за исполнение обязанностей в области мобилизации на руководителей федеральных ведомств, губернаторов, глав муниципалитетов, глав местных администраций и руководителей организаций, а также обеспечить единый подход к формированию призывных комиссий, передает РИА Новости.

"Смысл законопроекта очень серьезный. Речь идет о большой серьезной мобилизации экономики страны. Наш опыт последних учений говорит о том, что будет правильно, и только так правильно, когда этими вопросами будут заниматься первые должностные лица, которые глубже знают ситуацию и обладают большими полномочиями", — сказал в пятницу замминистра обороны РФ Николай Панков, выступая на заседании Госдумы РФ.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в конце ноября правительство России одобрило проект закона, усиливающего личную ответственность глав регионов и муниципалитетов по организации территориальной обороны в стране в военное время. Минобороны внесло в закон "Об обороне" изменения, которые предусматривают создание системы штабов территориальной обороны (ШТО).

Кстати, это практика не только нашей страны. Например, Барак Обама призвал жителей страны принять активные меры, чтобы подготовиться к любой ситуации, которая может возникнуть, например, к экстренному оповещению.

Кроме того, и канцлер ФРГ Ангела Меркель не так давно ясно порекомендовала гражданам страны запастись водой и едой.

Кроме того, системы и силы территориальной обороны создаются или обновляются сейчас практически во всех европейских странах НАТО и США.