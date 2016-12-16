Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой

Общество

 

356880.jpeg
Фото: AP

На встрече с журналистами в Москве Памела Андерсон поинтересовалась, сложно ли получить российское гражданство.

— У меня есть канадский и американский паспорта. Почему бы мне не получить ещё российский паспорт? — сказала актриса на пресс-конференции в ТАСС. — Кстати, насколько легко получить российское гражданство?

Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW заявила, что ей нравится приезжать в Россию. Кроме того, она напомнила, что у неё есть русские корни по материнской линии. Поэтому, как считает Памела, она чувствует общность с русской культурой и людьми. Она отметила, что ей нравится стремление русских всегда доводить всё до конца.

В Москве Памела Андерсон сделала еще несколько заявлений. Она призвала последовать ее примеру и носить шубы из экологичного заменителя натурального меха. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такой мех очень теплый и гламурный — более гламурный и шикарный, чем натуральный. Как отметила актриса, носить меха — старомодно и скучно, и в этом совершенно нет ничего волнующего.

Кроме того, Андерсон призвала серьезнее относиться к глобальному изменению климата, есть меньше мяса, сократить использование пластика и "сознательно" думать о животных.

Ранее СМИ сообщали, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подарил известной американской актрисе и зоозащитнице Памеле Андерсон календарь с изображением дальневосточного леопарда.

Андерсон может пополнить ряды известных людей, которые уже получили российские паспорта. 3 ноября президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому актеру Стивену Сигалу.

12 сентября прошлого года российский паспорт получил американский спортсмен, чемпион мира и легенда мирового бокса Рой Джонс-младший.

Недавно Правда.Ру сообщала, что Россия запустит аналог гринкард-лотереи. Вид на жительство в Российской Федерации может быть выдан иностранным гражданам, признанным победителями электронного розыгрыша права на получение вида на жительство и отобранным путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы.

Чтобы принять участие, нужно быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Платить за это не нужно. При этом участвовать в лотерее смогут уроженцы не всех стран, а только тех, которые будут прописаны в перечне правительства

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Жаркий отдых Памелы Андерсон
Темы Памела Андерсон
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Alexey Orlov Враги народа
Kassandra14_08 Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Google_113042661472508661168 США могут погрузить во тьму любую страну мира
Google_113042661472508661168 "Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой
владимир буканов В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
владимир буканов Тысячи россиян сидят без зарплаты
владимир буканов Враги народа
Юрий Котов Враги народа
V H Приставы рассказали, как должникам оградить себя от коллекторов
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ США могут погрузить во тьму любую страну мира
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?