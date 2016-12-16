"Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой

Фото: AP

На встрече с журналистами в Москве Памела Андерсон поинтересовалась, сложно ли получить российское гражданство.

— У меня есть канадский и американский паспорта. Почему бы мне не получить ещё российский паспорт? — сказала актриса на пресс-конференции в ТАСС. — Кстати, насколько легко получить российское гражданство?

Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW заявила, что ей нравится приезжать в Россию. Кроме того, она напомнила, что у неё есть русские корни по материнской линии. Поэтому, как считает Памела, она чувствует общность с русской культурой и людьми. Она отметила, что ей нравится стремление русских всегда доводить всё до конца.

В Москве Памела Андерсон сделала еще несколько заявлений. Она призвала последовать ее примеру и носить шубы из экологичного заменителя натурального меха. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, такой мех очень теплый и гламурный — более гламурный и шикарный, чем натуральный. Как отметила актриса, носить меха — старомодно и скучно, и в этом совершенно нет ничего волнующего.

Кроме того, Андерсон призвала серьезнее относиться к глобальному изменению климата, есть меньше мяса, сократить использование пластика и "сознательно" думать о животных.

Ранее СМИ сообщали, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подарил известной американской актрисе и зоозащитнице Памеле Андерсон календарь с изображением дальневосточного леопарда.

Андерсон может пополнить ряды известных людей, которые уже получили российские паспорта. 3 ноября президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому актеру Стивену Сигалу.

12 сентября прошлого года российский паспорт получил американский спортсмен, чемпион мира и легенда мирового бокса Рой Джонс-младший.

Недавно Правда.Ру сообщала, что Россия запустит аналог гринкард-лотереи. Вид на жительство в Российской Федерации может быть выдан иностранным гражданам, признанным победителями электронного розыгрыша права на получение вида на жительство и отобранным путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы.

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