Приставы рассказали, как должникам оградить себя от коллекторов

Федеральная служба судебных приставов разработала бланк заявления, которое смогут написать должники, не желающие общаться с коллекторами. Достаточно будет направить это письмо через нотариуса или заказной почтой кредиторам, и коллекторы потеряют право донимать человека.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Всего предполагается ввести два вида заявлений. В первом должник предложит вести все переговоры через своего официального представителя. То есть коллекторы будут звонить не лично человеку, а его адвокату. Во втором заявлении должник просто сообщает об отказе от взаимодействия с ним посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Проще говоря: коллекторам нельзя ни звонить, ни приходить, сообщает РГ.

Согласно закону, заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору или коллектору не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки.

Как ранее сообщала Правда.Ру, работа коллекторов с 1 января 2017 года может быть полностью приостановлена по причине отсутствия нормативных актов, которые регулируют их деятельность.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями по регулированию коллекторов и ФССП — полномочиями по надзору и ведению их реестра. Согласно указу свои обязанности после этой даты не смогут выполнять те коллекторы, которые не попали в реестр. Штат службы приставов для этого увеличили на 375 человек.

Чтобы ФССП действительно начала осуществлять надзор, необходимо постановление правительства. К тому же не принят ряд нормативных актов и не создан сам реестр, куда будут включать участников рынка. Это означает, что если даже все необходимые бумаги будут подписаны в ближайшее время, а коллекторы подадут заявки на вступление в реестр, то взыскания будут остановлены минимум на январь, отмечает Коммерсант.

В стране готовится законопроект об ужесточении ответственности взыскателей долгов. За превышение полномочий коллектора могут посадить на 4 года или назначить миллионный штраф. А в случае причинения тяжкого вреда здоровью должника наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

Не секрет, что коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей. Авторы инициативы заявляют о необходимости уголовно-правовой защиты прав и интересов граждан. По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать искоренению "кредитного насилия" в стране.

Однако Верховный суд и правительство РФ в своих отзывах на законопроект сошлись во мнении, что деяния, которые криминализируются в проектируемой ст. 203 Уголовного кодекса, уже и так квалифицируются по статьям УК об ответственности за преступления против жизни и здоровья.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня