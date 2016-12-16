Экипажам самолетов разрешат бить пьяных пассажиров

В России разработают правила поведения авиапассажиров на борту самолетов. Также планируется рассмотреть вопрос о присоединении Российской Федерации к Монреальскому протоколу. Информация об этом опубликована на сайте Росавиации по итогам круглого стола по проблемам недисциплинированных пассажиров.

Командир судна получит право прямо на борту составлять на дебошира протокол об административном правонарушении. А бортпроводникам разрешат применять силу в отношении хулиганов.

Если ранее в законах не было прописано, как квалифицируется поведение дебоширов на борту, то сейчас это обозначили. Они будут отвечать как за грубые нарушения общественной безопасности, то есть за хулиганство.

Также им запретят выезжать за границу, а моральный ущерб соседям — другим пассажирам — придется возмещать в размере стоимости билета.

Помимо этого, тех, кто совершит правонарушения на борту и в аэропорту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поставят на учет в наркологических диспансерах и правоохранительных органах. Такие люди также попадут в "черные списки" авиакомпаний, сообщает РГ.

Также в планах вести видеоконтроль за пассажирами. В Росавиции намерены изучить правовую и техническую возможность для этого.

Еще одним нововведением может стать создание специальной структуры, которая будет обеспечивать безопасность во время полета. Есть и второй вариант. Эти функции могут отдать Росгвардии.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что за пассажирами самолетов хотят установить наблюдение, а картинку транслировать на землю в режиме онлайн. Ранее с таким предложением обратился депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалёв. Он выступил с идеей оборудовать самолеты системами видеофиксации. Как пишет ТАСС, Boeing и Airbus ответили на обращение. Обе компании готовы к сотрудничеству в этом вопросе.

Открытыми остаются два вопроса: технический и этический. Что касается первого, то возможность установить на борту систему видео- и аудиомониторинга сейчас есть, однако направлять информацию на землю в режиме онлайн пока не могут из-за ограничений широкополосной связи.

Второй вопрос — этический. Несомненно, зная, что их снимают, пассажиры, возможно, перестанут устраивать дебоши на борту. А уже произошедшие случаи станет легче расследовать благодаря записям. Однако против съемки могут выступить пассажиры. К примеру, людей может не устроить, что сделанные во время полета записи вполне могут попасть в сеть.

В подавляющем большинстве случаев на борту устраивают дебоши именно пьяные люди. Против них подойдут только электрошокер, тюрьма и гигантские штрафы, уверены эксперты.

Также подействовать может общий реестр авиадебоширов.

— Ситуация с черными списками еще до конца не проработана, потому что существуют, допустим, черные списки в одной авиакомпании, и если человек захотел полететь рейсом этой авиакомпании, ему могут билет не продать. Однако, если есть возможность улететь туда, куда он хочет, рейсом другой авиакомпании, то человек может воспользоваться ее услугами. Потому что он в черный список этой авиакомпании еще не включен. Здесь, мне кажется, стоило бы наладить обмен данными о таких дебоширах на борту не только в рамках национальных перевозчиков, но и международных перевозчиков, чтобы человек знал, что если он поступит неадекватно, то вне зависимости от того, где он находится, на каком континенте, какой бы он авиакомпанией не захотел воспользоваться, ему будет отказано. Вот это, наверное, самое действенное средство борьбы с нарушителями, — рассказал Правде.Ру генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

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