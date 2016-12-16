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Источник Правда.Ру

Психолог раскрыла отличия провинциального и городского Нового года

Общество

43% жителей российских городов-миллионников проведут новогодние праздники вне дома. Большинство из них отправятся в экскурсионные поездки. При этом среди путешественников лишь треть планируют отдыхать за пределами страны.

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Фото: AP

Наиболее популярным регионом (более 70%) для экскурсионной поездки за рубеж на новогодние праздники является Европа. Также выбор россиян пал на Таиланд.

Почему Новый год в провинции и в мегаполисах отмечают по-разному, Правда. Ру узнала у системного семейного психолога Татьяны Потемкиной.

— Это вопрос "нищих и богатых" или разная психология?

— Конечно, это не психологический вопрос, это, скорее, вопрос социологический. Безусловно, традиции отличаются в разных регионах. Это однозначно, у каждого есть свои места для встречи Нового года. И, наверное, в Новосибирске Новый год встречают немножечко не так, как в Москве.

Насчет денег. Да, в крупных городах больше денег, потому что больше возможностей их заработать. И поэтому люди действительно могут себе позволить несколько больше, чем в глубинке. Все так и есть.

— Что предпочитаю жители крупных городов и городов поменьше?

— Наверное, те, кто живет в городах поменьше, останавливают свой выбор на более традиционных способах встречи Нового года. Это застолье, какие-то прогулки, бенгальские огни. А люди, которые живут в более крупных городах, могут расширить несколько свои возможности. Они, действительно, могут путешествовать.

Хотя, честно говоря, много людей и из небольших городов тоже путешествуют, если у них есть такая возможно. Люди в крупных городах любят заниматься в Новый год какими-нибудь активными видами спорта. Например, лыжами, или кататься на снегоходах. Но и в малых городах есть люди с достатком, которые могут себе это позволить. То есть, действительно, зависит не только от места, но и от финансовых возможностей человека.

— Есть мнение, что отличий нет — все всё равно будут смотреть "Иронию", есть Оливье и орать "ура!" под куранты? А вы как думаете?

— Нет. Мы все настолько разные, и у каждого из нас есть какие-то свои предпочтения. Традиция дает ощущение стабильности. И поэтому, действительно, люди, у которых особенно большая нужна в этом, они будут встречать Новый год более традиционно, но это не значит, что все поголовно будут делать так и оливье есть. Хотя оливье это, действительно, наша традиция.

— Остался ли Новый год семейным праздником или теперь это время для путешествий?

— Он остается семейным праздником. Потому что, как правило, люди путешествуют семьями. И если бы вы сейчас съездили в другие страны, то вы бы увидели, сколько наших соотечественников — супружеские пары, пары с детьми — путешествуют там. Так что это все равно остается семейным праздником. Независимо от того, за столом встречают или встречают в каком-нибудь путешествии.

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Темы новый год праздники Татьяна Потемкина
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