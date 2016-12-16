Тверь отмечает 75-летие освобождения от фашистов

Сегодня, 16 декабря, в Твери отмечают 75-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: AP

Конечно, жители города несут цветы к памятникам и мемориалам погибшим в годы Великой Отечественной войны. В храмах Твери отслужены панихиды по тем, кто не вернулся с войны.

В 11 часов руководство города и области, ветераны, простые горожане возложили венки и цветы к стеле "Тверь - город воинской славы". Основные торжества пройдут сегодня у Обелиска Победы, где в этот день зажигают огонь.

В этот день в столице Верхневолжья воссоздают атмосферу тех далеких и героических дней. Жители и гости города могут совершить путешествие во времени и увидеть, как разворачивались события в период оккупации и освобождения областного центра.

Площадь стала территорией военного периода. Здесь в инсталляции "Калинин,год 2041" были воссозданы события времен оккупации, боев за Калинин, освобождения города. В театрализованном представлении принимали участие актеры тверских театров, студенты колледжа культуры. В мельчайших деталях они восстановили обстановку того времени с использованием военной техники, костюмов, реквизита.

Здесь строем прошли войска Тверского гарнизона, а вечером будет организована концертная программа и акция «Свеча памяти». Завершится праздник здесь же - в 21:00 горожане смогут увидеть салют.

Торжественные мероприятия прошли сегодня и перед Военной академией военно-космической обороны - площадь перед ней теперь будет носить имя маршала Жукова.

На открытие собрались колонны курсантов академии и множество почетных лиц. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил значимость этого дня 75 лет как начало кампании по освобождению областных центров. "С этого дня началась великая история освобождения нашей страны. Очень многие отдали жизнь и здоровье за то, чтобы наша страна, область и город могли развиваться. Это место горожане всегда знали как площадь, где установлен памятник Георгию Жукову. Сегодня мы официально присваиваем ей имя полководца".

Напомним, площадь была обустроена в 1995 году и все это время не имела официального названия.

Кроме того, в самом центре Твери, на Театральной площади, проходит выставка военной техники. Сейчас здесь не так уж много посетителей, но организаторы ждут, что ближе к вечеру желающих посмотреть на военные машины будет значительно больше.

Кстати, сейчас под Тверью, в деревне Сенцово, проходят съемки фильма «Прощаться не будем», который рассказывает о четырех днях 1941 года, когда жители Калинина, под градом бомбежек и в ожидании приближающегося врага, делают выбор между честью и жизнью.

По словам режиссера картины, тверичанина Павла Дроздова, к съемках этого фильма он шел долгих семь лет, перечитал огромное количество книг, архивных материалов того времени, встречался с ветеранами и очевидцами событий тех дней.

"Больше всего людей осенью 1941 года испугала внезапность произошедшего. Все жили своей почти мирной жизнью, и никто не верил, что война дойдет и до их дома. Когда они осознали, что произошло, то встали перед выбором, как им быть дальше", - говорит Дроздов. И фильм, говорит режиссер, будет о людях, о их жизни в условиях военного времени.