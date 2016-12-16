Эксперт: Россияне мечтают о "корочке" силовика для заработка

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По данным ВЦИОМ, россияне высоко оценивают деятельность силовиков. Причем каждый второй правоохранительные органы и силовые структуры рассматривает как желанное место работы для своих детей. Обратного мнения придерживаются 36%.

Такую статистику Правде.Ру прокомментировали эксперты. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог и психолог Юрий Вяльба считает, что россияне идут в органы из-за возможности получить нелегальные доходы.

— Эти профессии связаны с риском для жизни, зарплата невысокая. Почему россияне считают их желанным место работы?

— Я так думаю, получать дополнительные нелегальные доходы. Если брать Академию МВД или Налоговую, там огромный конкурс, туда люди рвутся. Патриоты? Нет, туда устраиваются люди, как правило, с семейной преемственностью в этих должностях. Тут все связано с коррупционными возможностями, на мой взгляд, которые дают те же самые правоохранительные органы. И не случайно у полковника МВД были обнаружены миллиарды рублей. Это привлекательно для народа. А в общем, это говорит о том, что достаточно низкая моральная составляющая для большинства населения. По крайней мере, среди тех, кто опрашивался.

— То есть, речь не идет о повышении престижа этих профессий?

— Нет, скорее всего, тут возможность коррупционных доходов, это привлекает. Хлебные места, как говорится.

— Ранее социологи также выяснили знаковый факт: оказывается, более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости. Данные опроса показывают, что 49% респондентов посоветовали бы своим мужьям, отцам и сыновьям "отправиться прямо на линию фронта" — ежели таковой возникнет.

— На самом деле, а куда деваться, кого еще отдавать. Кто еще нас будет защищать? Если логически рассуждать. Другие народы сами себя будут защищать. Поэтому, тут у ж без сантиментов.

— При этом существует мнение, что патриотизма среди молодежи нет, и если случится война, воевать никто не захочет. Где же истина?

— Я думаю, что это не так. Деваться некуда, придется защищаться.

Кандидат социологических наук, директор психологического центра "Личность" Людмила Полянова считает, что детей хотят отдать в силовые структуры, чтобы защитить.

— Почему россияне выбирают опасные профессии?

— Есть такое понятие, как идентификация с агрессором. То есть, когда вы попадаете на работу в какую-то структуру, вы непроизвольно начинаете играть по тем правилам, которые устанавливает первое лицо в этой компании. Если мы не выполняем правила игры, то структура нас вытесняет, или мы уходим сами.

Сейчас, к сожалению, такое время, что мы не чувствуем защищенности, и, как раньше говорили, уверенности в завтрашнем дне, и силы, которая бы нас защитила, если бы, не дай Бог, что-то произойдет. Силовая структура, безусловно, ассоциируется с защитой. Само слово структура уже говорит о чем-то большом и грандиозном. Люди всегда стремятся работать в таких крупных системах, даже если их доход ниже среднего. Потому что есть ощущение, что "папа" тебя защитит, направит, и ты никогда из этой системы не выпадешь. Поэтому, я думаю, что эти 53% родителей просто хотят отдать детей в стабильную систему, которая обеспечит защиту детям, и в том числе, и родителям, и семьям этих детей, когда они их организуют.

— Большинство россиян согласны, чтобы их близкие, в случае войны, пошли защищать Родину. Как прокомментируете?

— У меня это вызывает большой научный интерес. Я сомневаюсь, что такой большой процент хочет отправить своих родных на войну, тем более на передовую. При всем при том, я думаю, что все-таки в нас чувство патриотизма безусловно сохранилось, поскольку мы говорим не о молодежи, а о их родителях. Мы понимаем, что если возникнет аховая ситуация, то, безусловно, чувство патриотизма проявится, и мы возьмемся за руки, пойдем и сделаем то, что надо.

По поводу патриотизма детей. У меня очень много таких семей, и я вам хочу сказать, что в нормальных семьях вырастают нормальные дети. Чувство патриотизма прививается не тогда, когда они становятся подростками, приходят в школу, и ходят на специальные классные часы, посвященные теме патриотизма, — тогда уже поздно. Это формируется с молоком матери. Как в семье обсуждается эта тема, или не обсуждается, а молча воспринимается та или иная информация, смотрят тот или иной фильм о войне, слушаются песни. Хранятся ли фотографии бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые воевали. Какие воспоминания.

То есть напрямую воспитывать нельзя. Воспитание это очень тонкий процесс, который происходит незаметно для ребенка, но мы транслируем ему то, что имеем внутри себя. Если мы не патриоты, нам очень должно повезти, чтобы ребенок вырос патриотом. Только примером мы можем воспитывать своих детей. Поэтому, если сейчас нет этой острой проблемы, это не значит, что наши внутренние качества воспитывают в ребенке непроизвольно чувство патриотизма. Поэтому, еще раз говорю, с процентом я бы засомневалась, слишком высоковат: какая была выборка, кто был заказчиком — здесь надо разбираться. Но то, что это возможно, безусловно.

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