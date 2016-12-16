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Источник Правда.Ру

СМИ: Работа любого коллектора после Нового года незаконна

Общество

Работа коллекторов с 1 января 2017 года может быть полностью приостановлена по причине отсутствия нормативных актов, которые регулируют их деятельность.

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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Минюста полномочиями по регулированию коллекторов и ФССП — полномочиями по надзору и ведению их реестра. Согласно указу свои обязанности после этой даты не смогут выполнять те коллекторы, которые не попали в реестр.

Однако для того, чтобы ФССП действительно начала осуществлять надзор, необходимо постановление правительства. К тому же не принят ряд нормативных актов и не создан сам реестр, куда будут включать участников рынка. Это означает, что если даже все необходимые бумаги будут подписаны в ближайшее время, а коллекторы подадут заявки на вступление в реестр, то взыскания будут остановлены минимум на январь, отмечает Коммерсант.

В этом году по стране прокатилась волна случаев, когда коллекторы устраивали настоящие зверства. В Мурманске, к примеру, местные борцы с должниками угрожали убить годовалую внучку пожилой заемщицы. Женщине прислали коллаж с ребенком на надгробии. Пенсионерка взяла кредит у одной из полулегальных организаций, что дают деньги по одному паспорту. В Ульяновске коллекторы угрожали сжечь больницу, а в Кирове — облить кислотой мать должника.

Напомним, со следующего года в силу вступает закон о коллекторской деятельности.

Сейчас рассматривается законопроект, ужесточающий наказание для коллекторов. Он уже получил отрицательный отзыв Верховного суда и правительства РФ, но документ будет принят, уверены депутаты.

Законопроект предусматривает, что за превышение полномочий и распространение сведений, позорящих должника или его родственников, коллекторы должны получить наказание в виде штрафа размером до 1 млн рублей, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне бьют рекорды по жалобам на взыскателей долгов. Чаще всего — в половине случаев — люди жалуются на то, что им звонят по ошибке. Взыскатели беспокоят людей, у которых вообще нет кредитов, и которые не являются поручителями ни по каким займам. В прошлом году таких обращений было больше — порядка 42 процентов.

Однако частота обращение по поводу того, как ведут себя коллекторы, резко снизилась. Это так называемые "hard-жалобы", например, на грубое обращение, на угрозы жизни и порчу имущества. Их доля составила 12 процентов. Еще 6 процентов людей обратились по поводу психологического дискомфорта при общении с коллекторами.

Кстати, чаще всего на коллекторов жалуются в Москве, реже всего — в республиках Северного Кавказа и на Дальнем Востоке. В кавказских регионах традиционные методы взыскания зачастую не действуют, и многие коллекторские агентства отказываются там работать.

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