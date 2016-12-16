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Источник Правда.Ру

Погода истерзает россиян "скачками" от нуля до -25

Общество

На скуку москвичам в ближайшие дни жаловаться не придется, ведь погодные условия предстоят очень разнообразные. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в столице пройдет небольшой снег при температуре минус 13 — минус 15 градусов. Давление существенно выше нормы, 757 мм рт. ст. Ночью же температура падала до -25 градусов.

Погода истерзает россиян скачками от нуля до -25
Фото: АР

В ночь на субботу, 17 декабря, циклон принесет в столицу относительно теплые и влажные воздушные массы, которые вызовут снегопад, но ослабят морозы. Температура воздуха ночью -15, -10°С, а днем температура воздуха будет -6…-1°С. Ветер западный, 4-9 м/с. Давление все равно останется повышенным: 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 декабря, регион окажется в теплой части циклона, в зоне сырой и облачной погоды. Будет минус 2 градуса, по области — до минус 5. Как отметили в Гидрометцентре, в выходной также будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон: 746 мм рт. ст.

В понедельник и вторник, по данным синоптиков, дневные температуры в Москве и области составят -5 и -8 градусов соответственно, пройдет небольшой снег.

Отметим, зима в этом году обещает быть самой суровой за последние сто лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

"Климат меняется всю геологическую историю земли. Если бы он не менялся, то, скорее всего, жизни бы и не возникло. Он меняется, но раньше мы считали изменения по средним значением метеорологических параметров за 30 лет. Теперь, глядя на более длинные отрезки — тысячи лет, мы наблюдаем климатическую изменчивость. На нее влияют природные процессы как большого масштаба (изменение светимости солнца, прецессия орбиты), так и короткого (извержения вулканов, антропогенная деятельность)", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов.


Что происходит с московской погодой? "Точка зрения" Павла Константинова
Темы Москва климат погода
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