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Источник Правда.Ру

Facebook запустил "убиватель фейковых новостей"

Общество

 

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Социальная сеть Facebook запустила специальный механизм борьбы с ложными новостями. Пользователи, которые заметили в своей ленте новостей недостоверную новость, смогут кликнуть на верхний правый сектор поста и выбрать пометку о том, что сообщение является "фейковым", то есть ложным. Кроме того, по словам вице-президента Адама Моссери, Facebook также будет отправлять информацию, вызывающую сомнение, организациям, занимающимся проверкой фактов.

"Мы верим в необходимость давать людям высказываться самим и в то, что мы сами не можем становиться арбитрами правдивости. Поэтому мы решили подойти к решению проблемы осторожно", — пояснил вице-президент Facebook Адам Моссери. По его словам, новые инструменты разработаны с целью положить конец "самому худшему: вымыслам, которые распространяют авторы спама ради личной выгоды".

Facebook также примет меры в поле социальной сети против пользователей, которые намеренно распространяют недостоверные новости с единственной целью завлечь остальных на сторонний сайт, который "в большинстве случаев является рекламным", добавил вице-президент компании, передает РИА Новости.

— Эти шаги сделают для спамеров невыгодным размещение дезинформации, которая используется для продвижения сомнительных сайтов, — написал Марк Цукерберг.

— Это лишь один из многих шагов, которые мы предпримаем, чтобы улучшать качество наших услуг, — отметил он.

Впрочем, российским пользователям пока найти соответствующую опцию не удалось.

Facebook неоднократно подверглась критике по поводу ложных новостей после президентских выборов в США. В течение нескольких недель до и после выборов в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось множество ложных новостей, посвященных выборам в США. Обозреватели некоторых изданий выразили мнение, что именно направленные против кандидата от демократов Хиллари Клинтон "фейковые" новости способствовали ее поражению на выборах.

Заниматься отбором нежелательных новостей будут, по словам Цукерберга, независимые организации. Правда, что соцсеть понимает под ними, не очень понятно.

Facebook в России давно зарекомендовала себя как соцсеть с, мягко говоря, двойными стандартами. Напомним, что официальный аккаунт нашего издания с 240 000 подписчиков был заблокирован по инициативе менеджемента Facebook за употребление цитаты режиссера Владимира Бортко "Хохол святее Папы Римского" (подробнее о ситуации).

Однако при внешней декларации "равноправия" и "толерантности"допускает существование публичной страницы дивизии СС "Галитчина" и подобных ей организаций.

Советник президента России по проблемам интернета Герман Клименко рассказал еще о нескольких подобных случаях, назвав все это в совокупности "массовым геноцидом" со стороны соцсети. Он призвал выразить протест в связи с блокировкой страницы Pravda.Ru в Facebook.

Некоторые посты вообще удаляют, что называется без суда и следствия. В начале ноября более 70 правозащитных групп США направили основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу письмо с просьбой разъяснить политику компании в отношении удаления контента. Активисты раскритиковали соцсеть за случаи удаления некоторых записей, в том числе касающихся нарушений прав человека и насилия со стороны полиции.

А позже соцсеть заподозрили в разжигании межнациональной розни. Адвокат собрал случаи, когда Facebook уже получив ряд жалоб пользователей не удалял непотребный контент, например, призывы к убийству, угрозы насилия, отрицание Холокоста. При этом, компания не удаляет контент даже после повторных запросов.

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