Российских водителей разорят штрафами за нарушение ПДД

Столичные власти и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как стало известно "Коммерсанту", число действующих камер в столице теперь составляет 1424. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию еще в конце прошлой недели. Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья".

"Комерсантъ" со ссылкой на Яндекс сообщает, что если власти раскроют места установки новых камер, они появятся на сервисе "Яндекс. Навигатор" в течение суток. Также пользователи сами могут добавлять камеру на карту.

Напомним, ранее директор ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил о планирующихся улучшениях в работе системы видеонаблюдения за дорогами. Прежде всего, речь шла об улучшении ночной работы видеокамер с целью лучшего распознавания автомобилей в темное время суток.

Сообщалось, что усовершенствования должны быть завершены к зиме. 150 камер были перенесены на новые места, некоторые заменены на муляжи. Заместитель руководителя ЦОДД Москвы Дмитрий Горшков упоминал, что около 15 процентов имеющихся в столице России камер представляют собой муляжи.

Виктор Коваленко, начальник управления ГИБДД МВД РФ по Москве, заявил также, что программы, сообщающие о том, где установлены камеры и посты ДПС, вынуждают водителей быть осторожнее на дорогах и меньше нарушать правила дорожного движения.

За 2015 год камеры видеонаблюдения позволили выявить 7,688 млн административных правонарушений на дорогах. Коваленко отметил, что благодаря камерам на дорогах Москвы ежедневно обнаруживается около сотни водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли в законопроект, согласно которому злостных нарушителей ПДД будут лишать прав. Например, предлагается лишать права на управление авто сроком от года до полутора, если автомобилист три раза или более попадался на превышении скорости на 40 километров в час.

Такое наказание грозит и тем, кто трижды будет замечен в "нарушении проезда через железнодорожные пути, проезде на красный свет, невыполнении требования уступить дорогу по правилам приоритета на перекрёстке, нарушении правил маневрирования, выезде на встречную полосу, повороте налево или развороте вопреки требованиям дорожных знаков и отказе уступить дорогу пешеходу".

Если водитель на момент совершения административного правонарушения уже лишен прав, то его будут штрафовать на 10-30 тысяч рублей.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 403 депутата.

Напомним, что недавно ЦОДД предложил ввести некоторые меры по ужесточению правил движения в Москве. В частности, есть идея запретить движение по "выделенкам" в выходные дни и снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах.﻿

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