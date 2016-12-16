Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российских водителей разорят штрафами за нарушение ПДД

Общество

Столичные власти и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Российских водителей разорят штрафами за нарушение ПДД
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как стало известно "Коммерсанту", число действующих камер в столице теперь составляет 1424. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию еще в конце прошлой недели. Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья".

"Комерсантъ" со ссылкой на Яндекс сообщает, что если власти раскроют места установки новых камер, они появятся на сервисе "Яндекс. Навигатор" в течение суток. Также пользователи сами могут добавлять камеру на карту.

Напомним, ранее директор ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил о планирующихся улучшениях в работе системы видеонаблюдения за дорогами. Прежде всего, речь шла об улучшении ночной работы видеокамер с целью лучшего распознавания автомобилей в темное время суток.

Сообщалось, что усовершенствования должны быть завершены к зиме. 150 камер были перенесены на новые места, некоторые заменены на муляжи. Заместитель руководителя ЦОДД Москвы Дмитрий Горшков упоминал, что около 15 процентов имеющихся в столице России камер представляют собой муляжи.

Виктор Коваленко, начальник управления ГИБДД МВД РФ по Москве, заявил также, что программы, сообщающие о том, где установлены камеры и посты ДПС, вынуждают водителей быть осторожнее на дорогах и меньше нарушать правила дорожного движения.

За 2015 год камеры видеонаблюдения позволили выявить 7,688 млн административных правонарушений на дорогах. Коваленко отметил, что благодаря камерам на дорогах Москвы ежедневно обнаруживается около сотни водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении приняли в законопроект, согласно которому злостных нарушителей ПДД будут лишать прав. Например, предлагается лишать права на управление авто сроком от года до полутора, если автомобилист три раза или более попадался на превышении скорости на 40 километров в час.

Такое наказание грозит и тем, кто трижды будет замечен в "нарушении проезда через железнодорожные пути, проезде на красный свет, невыполнении требования уступить дорогу по правилам приоритета на перекрёстке, нарушении правил маневрирования, выезде на встречную полосу, повороте налево или развороте вопреки требованиям дорожных знаков и отказе уступить дорогу пешеходу".

Если водитель на момент совершения административного правонарушения уже лишен прав, то его будут штрафовать на 10-30 тысяч рублей.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 403 депутата.

Напомним, что недавно ЦОДД предложил ввести некоторые меры по ужесточению правил движения в Москве. В частности, есть идея запретить движение по "выделенкам" в выходные дни и снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах.﻿

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Незнание ПДД не освобождает от ответственности... и травм
Темы ПДД штрафы дороги
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"
Как отдохнуть
Маленькое черное платье... Можно заменить?
Магас
Ингушетия привлекает к госвопросам молодых
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский Игорь Буккер Ни хвоста вам, ни чешуи! Игорь Буккер
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) В США назвали главную угрозу в 2017 году
Алексей Котов(Одноклассники) В США назвали главную угрозу в 2017 году
Алексей Котов(Одноклассники) Обама напоследок обвинил Путина в хакерстве
Алексей Котов(Одноклассники) Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
артмий савеличев Педофил обыкновенный, психологический портрет
facebook_854890257986382 Россия не уйдет из Киргизии, несмотря на заявления Атамбаева
Petko Ganchev Европа продлила санкции — Москве не страшно
Сева Петров Евросоюз отказал украинцам в защите, работе и проживании в ЕС
Ирина Дзюсь (Григорьева) Потеряем Горное - отдадим Курилы!
Andrey Sokolov Минфин Украины призвал на помощь супергероя Бюджетмена
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?