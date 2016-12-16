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Источник Правда.Ру

Россияне хотят стать военными, спасателями и чекистами

Общество

 

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Фото: AP

Силовые органы хорошо справляются с поставленными перед ними задачами, считают жители России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые высокие показатели у Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО.

Оценки силовым органам в большинстве россияне дают положительные. Выше всех оценили деятельность Минобороны — 85% слышавших о работе ведомства считают, что оно справляется со своими функциями. Хорошие показатели работы, по мнению соотечественников, также у МЧС — 86% против 8%, у ФСБ — 73% против 10%, ФСО — 70% против 10%.

По мнению россиян, хуже всех из силовиков решает поставленные задачи Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД — 55% против 30%, передают Известия.

Каждый второй россиянин — 53% — правоохранительные органы и силовые структуры рассматривает как желанное место работы для своих детей. Обратного мнения придерживаются — 36%.

Эксперты объясняют это тем, что статус правоохранителя гарантирует и человеку, и его родным дополнительную защиту со стороны закона, ряд существенных льгот и преференций.

По данным общенационального опроса, проведенного ВЦИОМ, 50% россиян назвали расходы на обороноспособность России "приоритетными". При этом жители страны видят в росте военных расходов не только укрепление армии, но и рассчитывают, что ВПК станет "локомотивом" экономики и, как это было на Западе, даст толчок для положительных изменений.

Ранее социологи также выяснили знаковый факт — оказывается, более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости.

Данные опроса показывают, что 49% респондентов посоветовали бы своим мужьям, отцам и сыновьям "отправиться прямо на линию фронта" — ежели таковой возникнет. Это подтверждает мнение экспертов, что "русские исподволь готовятся к неизбежной войне" — причем военные аналитики и разведки Запада признают "это абсолютно оборонительные приготовления, Россия готовится защищаться при неминуемой атаке".

При этом больше половины россиян (56%) заявили, что готовы помочь государству финансово, а 39% готовы отдавать на военные нужды четверть своей зарплаты.

Социологические центры также констатируют, что "в целом уровень патриотизма в стране остается высоким: патриотические чувства разделяют 80% россиян".

Кроме того, растет уровень доверия и к президенту страны. Опрос, проведенный Левада-центром, показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

А данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре 2016 года составил 86%.

"Рейтинг одобрения работы президента, согласно последним данным, составляет 86%, работы председателя правительства — 60,8%, работы правительства — 62%", — приводит РИА Новости данные социологов.

Среди общественных институтов наибольшим доверием россиян пользуются российская армия (87%), Русская православная церковь (71,9%) и СМИ (65,4%).

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