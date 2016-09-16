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Источник Правда.Ру

На орбите космонавты мечтали о кофе и соленых огурцах

Общество

За время полугодовой экспедиции на МКС российские космонавты, вернувшиеся 7 сентября на Землю, больше всего соскучились по арбузам, соленым огурцам, картошке и натуральному кофе. Об этом Алексей Овчинин и Олег Скрипочка рассказали в беседе с журналистами.

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Фото: NASA/ Bills Ignalls

Сразу после приземления в казахстанской степи, как только космонавтов достали из спускаемой капсулы, Алексею Овчинину вручили большой арбуз.

"Я слышал, по возвращении даже тяжело поднять руку. После полета сила гравитации, конечно, чувствуется, но не настолько, чтобы не поднять арбуз. Это была та вещь, которую я заказал коллегам. Арбуза очень хотелось. Он был очень вкусным и сладким. Хотелось соленых огурцов и картошки, всего того, чего не было у нас на станции", - сказал Овчинин.

Олег Скрипочка тоже заметил, что на станции не хватает свежих овощей и фруктов. "Но лично мне хотелось настоящего кофе. На станции есть только растворимый. А мне хотелось свежезаваренного", - рассказал космонавт.

Вернувшись с орбиты, Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и Джеффри Уилльямс неукоснительно соблюли все предстартовые традиции, появившиеся в отрасли еще перед полетом в космос первого человека планеты Юрия Гагарина.

"Вы не поверите, но наш экипаж смог соблюсти все космические традиции. Мы даже остановились в казахстанской степи, сделали все, что должны были сделать, и поехали дальше", - сказал космонавт Алексей Овчинин под одобрительный смех журналистов.

 Перед выездом на стартовую площадку экипажи соблюдают ритуалы, существующие со времен Гагарина. В частности, на Байконуре все космонавты и астронавты перед полетом смотрели советский вестерн "Белое солнце пустыни", расписывались - сначала химическими карандашами, а в настоящее время - фломастерами на двери гостиничного номера, где они проводят предполетную ночь.

Обязательной считается и остановка автобуса в казахстанской степи, в ходе которой члены экипажа, уже одетые в скафандры, справляют малую нужду на заднее колесо автобуса, как это сделал перед полетом первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 7 сентября спускаемая капсула последнего в истории корабля старой серии "Союз ТМА-20М" с космонавтами Роскосмоса Алексеем Овчининым, Олегом Скрипочкой и астронавтом NASA Джеффри Уилльямсом приземлилась в Казахстане в районе, близком к расчетному.

Овчинин и Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямс отправились на МКС в составе 48-й экспедиции 19 марта и вернулись на Землю 16 сентября. На станции они проработали 172 суток. Для Овчинина это был первый полет, для Скрипочки - второй, для Уильямса - четвертый.

Кстати, "Роскосмос" планирует отправить роботов для обслуживания аппаратов Международной космической станции в открытом космосе. Государственная корпорация объявила конкурс на разработку "космороботов", о чем свидетельствует документация на сайте госзакупок.

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Кадры расстыковки от МКС "Союза ТМА 20М"
Темы российские космонавты Международная космическая станция
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