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Улучшить российские дороги помогут активисты ОНФ

Общество

Помощь всем заинтересованным ведомствам в улучшении качества автомобильных дорог окажут активисты Общероссийского народного фронта.  Для этого "фротовиками" будет создана рабочая группа по подготовке законодательных инициатив, направленных на улучшения в сфере строительства и ремонта российских магистралей.

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Фото: AP

Для обобщения идей,  озвученных на недавнем круглом столе, посвященном качеству автомобильных дорог по словам координатора  проекта ОНФ "Карта убитых дорог", депутата Госдумы Александра Васильева понадобиться   нескольких недель.

"Я думаю, что уже в марте мы будем иметь инициативы, которые направим в правительство и будем прорабатывать как законодательные инициативы", - сказал Васильев.

Во время обсуждения со стороны участников круглого стола прозвучали различные предложения, которые касались вопросов строительства автодорог, их ремонта и контроля качества дорожного строительства. При разработке инициатив активисты будут также опираться на лучшие практики в сфере проведения дорожных работ, которые используются в регионах.

Также в ближайшее время "фронтовики" намерены проехать с инспекцией по всем регионам России, чтобы проверить качество автодорог, а также выяснить, насколько были учтены жалобы на плохие дороги, выявленные во время прошлых проверок. Об этом заявил активист проекта  Дмитрий Цопов.

"Мы проводили инспекции раньше, и в этом году будет большая инспекция. По результатам прошлых инспекций мы в органы власти направляли запросы. Нам приходили разные ответы, и в этом году мы посмотрим, что же произошло и есть ли изменения", - сказал Цопов. В последнее время в ОНФ приходят тревожные сигналы о том, что в некоторых регионах ситуация с ремонтом дорог не меняется, отмечают представители организации.

Для тех, кому небезразлично состояние дорог в России, ОНФ планирует создать специальное приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет пожаловаться на качество дорожного покрытия.

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