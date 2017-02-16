Турецкие родители назвали ребенка именем "Да"

В Турции родители назвали новорожденного именем "Да". Такое решение пара приняла из-за грядущего референдума по поправкам к Конституции, он должен пройти в середине апреля.

Фото: REX

Главным новшеством является предложение о смене формы правления с парламентской на президентскую и упразднение должности главы правительства.

Назвав ребенка таким экстравагантным именем, семья из юго-восточной провинции Диярбакыр надеется повлиять на ход голосования. Отец ребенка в интервью СМИ сказал, что вовсе не сожалеет о выборе имени, поскольку считает, что только так сограждане должны ответить на референдуме.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар назвал своего сына в честь российского президента Владимира Путина.

На своей странице в Facebook он разместил фотографию младенца и написал: "Вот мой сын Путин". И ниже: "Слава богу. Бог дал мне сына его зовут Путин Мухтар".

А ранее сириец Йосеф Альбахи добивался права назвать дочь Россией. Чиновники не хотели давать свидетельство о рождении его дочери, потому что им не нравилось её имя - Russia (произносится на арабский манер "Руссия").

Тем временем в России разгорелась дискуссия вокруг законопроекта о запрете давать детям странные имена. Парламентарии спорят, можно ли ограничивать родителей в праве выбирать имя для ребёнка. Напомним, детей хотят запретить называть аббревиатурами и неблагозвучными именами.

В настоящее время законопроект обсуждают с представителями Минюста, специалистами-филологами и сотрудниками ЗАГСов. В связи с этим рассмотрение законопроекта переносится примерно на неделю.

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