Оперная певица и экс-депутат Госдумы России Мария Максакова рассказала, чем займется на Украине, куда она уехала с мужем, тоже экс-парламентарием Денисом Вороненковым.
Максакова рассказала, что заниматься политикой больше не хочет, а собирается продолжать строить творческую карьеру. Она сообщила, что планирует продолжать выступать на Западе и, возможно, в Национальном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко.
— Не будем забегать вперёд, но я ещё 15 лет назад было в первый раз спеть там. Тогда не сложилось, — сказала Мария Максакова в интервью "Громадскому".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство Российской академии музыки имени Гнесиных готовит приказ об увольнении Максаковой. Однако позже эти данные опровергли.
"Да, мы тоже слышим, что ее нет, понимаем, что она куда-то исчезла, не поставив в известность администрацию. Это, конечно, неприлично, но пока еще не основание для того, чтобы готовить приказ об увольнении", — заявили ТАСС в академии.
Отъезд Максаковой на Украину прокомментировал председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин. По его словам, "это не потеря, а предательство".
Также стало известно, что Максакову исключили из "Единой России" из-за наличия у нее гражданства Германии. О немецком гражданстве она ранее заявила в интервью одному из изданий.
Следственный комитет России ранее объявил в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве Вороненкова. По сообщениям СМИ, он получил гражданство Украины и, уехав туда, сделал ряд резких заявлений в адрес России. Партия КПРФ также может исключить его из своих рядов за двойное гражданство.
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