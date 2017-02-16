В Гане покойника забрали в качестве залога из-за неоплаченных похорон

Сотрудники похоронного бюро в Гане забрали у родных тело усопшего, из-за того, что те не смогли оплатить похороны. Семья осталась должна гробовщикам 150 ганских седи — порядка двух тысяч рублей.

Это случилось в столице страны — Аккре. Прямо во время церемонии сотрудники морга на глазах у родных вытащили тело покойника из гроба и унесли, передает The Daily Mail. Чем закончилась история, не сообщается.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", недавно с путаницей в морге разбиралась челябинская прокуратура. Сотрудники перепутали тела двух пожилых женщин. Родственники одной из женщин, получив в морге тело не своей родственницы, не заметили подмены и похоронили его. Однако члены второй семьи, придя в морг на прощание, заявили, что им предоставили тело не их бабушки.

По данным прокуратуры, уже проведена эксгумация и повторные похороны. Позже стало известно, что сотрудника бюро ритуальных услуг после инцидента уволили.

Также СМИ сообщили, что в Красноярске из морга пропало тело женщины. Спустя пять дней после смерти в регистратуру морга обратилась родственница умершей. Сотрудники учреждения не смогли выдать тело, поскольку оно исчезло.

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