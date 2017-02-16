Хотя большинство россиян и считают Белоруссию государством дружественным, но не согласны с тем, что энергоресурсы Минску должны быть предоставлены по заниженным ценам. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного ВЦИОМ.
Предоставление скидок на нефть и газ даже в обмен на поддержку со стороны Минска считают неправильным 56 процентов респондентов, противоположного мнения придерживаются 38 процентов. Больше всего тех, кто не хочет давать Белоруссии преференций, среди граждан в возрасте от 45 до 59 лет, наименьшее — среди молодежи от 18 до 24 лет.
При этом против продажи энергоресурсов Белоруссии по цене ниже рыночной выступают 60% опрошенных, а поддерживают такой шаг 32%. Однако при напоминании об уже имеющихся задолженностях Минска перед Газпромом становится еще больше противников скидок на энергоресурсы— до 69%.
Интересно, что 78% респондентов считают правильным ведение визового режима с Белоруссией из-за решения Минска отменить ограничения на въезд гражданам 80 стран. Только 16 процентов согласились на сохранение открытой границы между двумя странами.
Надо отметить, что дружественным государством Белоруссию считают 40%, торговым партнером — 35%, стратегическим — 9%. Только 4% россиян назвали Белоруссию страной-конкурентом и 3% видят в ней противника.
Как рассказывала "Правда.Ру", в первых числах января, после того, как Москва и Минск не смогли разрешить газовый спор, приведший к возникновению задолженности Белоруссии, Россия намеревалась сократить поставки нефти в соседнюю страну с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года.
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