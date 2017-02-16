Россия потратит сотни миллионов на возвращение соотечественников из-за рубежа

В планах МВД — организовать за рубежом работу "временных" групп по привлечению бывших соотечественников в Россию. На это планируется тратить по 115 миллионов рублей каждый год.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В итоге ежегодно в нашу страну должны возвращаться не меньше 50 тысяч людей, уехавших после развала СССР. Такая цифра прописана в проекте Плана мероприятий по реализации программы по оказанию содействия по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Для переселенцев предусмотрены льготы: оплата проезда, пособие на обустройство, компенсация расходов на госпошлины, связанные с оформлением документов. На эту финансовую поддержку выделяется 1,8 млрд рублей в год. То есть максимальная финансовая помощь каждому мигранту составит 35 тысяч рублей, передает "Лайф".

Правда, в регионах не очень понимают, что делать с таким количеством приехавших. К примеру, общий прирост населения Москвы в 2016 году и так составил 106,2 тысячи человек, из которых 19,8 тысячи — естественный прирост, а 86,4 — приехавшие мигранты.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!