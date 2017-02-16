В планах МВД — организовать за рубежом работу "временных" групп по привлечению бывших соотечественников в Россию. На это планируется тратить по 115 миллионов рублей каждый год.
В итоге ежегодно в нашу страну должны возвращаться не меньше 50 тысяч людей, уехавших после развала СССР. Такая цифра прописана в проекте Плана мероприятий по реализации программы по оказанию содействия по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Для переселенцев предусмотрены льготы: оплата проезда, пособие на обустройство, компенсация расходов на госпошлины, связанные с оформлением документов. На эту финансовую поддержку выделяется 1,8 млрд рублей в год. То есть максимальная финансовая помощь каждому мигранту составит 35 тысяч рублей, передает "Лайф".
Правда, в регионах не очень понимают, что делать с таким количеством приехавших. К примеру, общий прирост населения Москвы в 2016 году и так составил 106,2 тысячи человек, из которых 19,8 тысячи — естественный прирост, а 86,4 — приехавшие мигранты.
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