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Источник Правда.Ру

МИД будет бороться с фейковыми новостями о России

Общество

В МИДе планируют бороться с фейковыми новостями о России. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, распространение недостоверной информации о нашей стране уже похоже на эпидемию.

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Проект будет запущен на сайте МИДа. Там будут публиковать ложную информацию зарубежных СМИ и давать комментарии на нее официальных лиц иностранных государств, а также разоблачения со ссылкой на первоисточники, передает РИА "Новости". Сбором материалов буду заниматься сотрудники департамента информации и печати МИД.

Проект презентуют 22 февраля. На вопросы "Правды.Ру" о проекте ответил журналист, автор и ведущий публицистических программ "Момент истины", "Русский век" на телеканале "ТВЦ", президент ТОО "Телевизионная корпорация "Момент истины" Андрей Караулов.

Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о планах создать проект по разоблачению фейковых новостей от иностранных СМИ. Поддерживаете инициативу?

Молодец Маша, давно пора. Могу привести пример из собственной недавней жизни. Мы в декабре решили не продлевать контакт с Пятым каналом, причем временно не продлевать, чтобы я книгу успел закончить. В декабре еще шли наши передачи, а уже несколько крупнейших американских газет, в том числе и крупнейшие по тиражам, сделали новость. Якобы новость. Называлась она "Новый виток политической цензуры в России". Мол, Путин закрыл старейшую политическую программу. Караулов выживал в самые трудные годы. 25 лет в эфире, ему пришел конец, потому что кому-то не понравилась передача — якобы не понравилась — о покушениях на Владимира Путина.

Мы снимали эти заметки, успев их отксерить, эти фейки. Олеся, мой помощник, говорила редакции газет: будем с вами судиться. К нам не обратились, у нас интервью не взяли, пишут черт знает что, и так далее, и так далее. То есть фейки рождаются из ничего. Но меня поразило, что это не одна газета, не две, а несколько подряд. Причем пошла волна — и опять как под копирку написанное. Даже Ходорковский комментировал нашу отставку. О какой отставке идет речь, господа? То есть из всего они делают гешефт, из всего. А все, что мы делаем, — есть, в конечном, счете, политика.

Поэтому, конечно, ловить такого рода фейки и отвечать на них немедленно — это крайне важно, и молодец Захарова, молодец Лавров, что обратили на это государственное внимание. Потому что в одиночку я и моя команда можем бороться с этими сайтами и с этими газетами, но, в принципе, за ними не угонишься. У них огромные деньги, у них колоссальный ресурс, они на этом зарабатывают. В этом смысле мы до сих пор очень сильно им проигрываем.

Поэтому каждый раз, когда мы отвечаем вовремя, профессионально, точно, снайперски точно, тогда выясняется, что правы мы, а не они. Мы очень часто открывали рты, пропускали эти удары — и надеюсь, что сейчас, когда МИД занял такую позицию, прогрессивную позицию, здесь многое изменится.

В какой форме должна публиковаться информация? Должна быть конкретика — документы, расследования?

Написала газета "Чикаго трибьюн", что Караулова закрыли по политическим соображениям. Тут же Караулов ответил, что они врут. Мгновенно. Журналистика — это жанр, который работает вне всяких стандартов. Иногда достаточно одного слова, а иногда необходимо показывать все, сделать фильм.

Нарпимер, "Пусси райот": ах, девочки страдают, девочки невинны… Да посмотрите, как они цыпленка между ног засовывают! Покажите у себя это все безобразие — и все. Сразу понятно, кто они такие на самом деле. Когда Меркель узнала, что они еврея как бы в шутку распяли (после Второй мировой там тема очень болезненная — Холокост), она уткнулась. А ведь Меркель защищала "Пусси райот" с пеной у рта. Я послал ей эти кадры с просьбой прокомментировать — и все, замолчала Ангела Меркель.

Поэтому всякий раз нужно отвечать на любой выпад, а уж в какой форме — это, как говорится, жизнь подсказывает сама.

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