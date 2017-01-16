Статистики поражают: 8 человек в мире владеют состоянием 3,6 миллиардов людей

Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 миллиарда человек.

Согласно данным неправительственной организации Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью, в число этих богачей входят: основатель Microsoft Билл Гейтс, чистая стоимость активов которого оценивается в 75 миллиардов долларов, бывший президент Inditex Амансио Ортега (67 миллиардов долларов) и бизнесмен Уоррен Баффетт (60,8 миллиарда долларов).

В рейтинг также попали предприниматель Карлос Слим Элу (50 миллиардов долларов), глава Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда долларов), создатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 миллиарда долларов), глава Oracle Ларри Эллисон (43,6 миллиарда долларов) и предприниматель и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (40 миллиардов долларов).

Напомним, ранее агентство Bloomberg рассчитало индекс миллиардеров, в соответствии с которым состояние самых богатых 400 людей планеты сократилось в общей сложности на $19 миллиардов. Причинами этого явления можно назвать падение цен на сырье, а также сигналы ослабления экономического подъема, поступающие с Китая.

При этом снижение индекса отмечено впервые с 2012 года, когда начался его расчет. "Избыток нефти, вялые потребительские расходы и Китай, который разбился, как блюдце, и повлек за собой сырьевые рынки — все это напугало инвесторов", — отмечает американский миллиардер Кен Фишер, основатель Fisher Investments, управляющей активами более чем на $65 млрд.

Отметим, в 2015 году состояние Билла Гейтса оценивалось в $83,6 млрд. Самые крупные потери среди миллиардеров, состояния которых учитываются в индексе, понес мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим. Акции принадлежащей ему компании America Movil SAB подешевели в 2015 году на 25%.

Состояние известного американского инвестора Уоррена Баффета, занявшего третью позицию в индексе миллиардеров, уменьшилось в 2015 году на $11,3 млрд — до $62,5 млрд. Принадлежащая Баффету инвесткомпания Berkshire Hathaway завершает текущий год с убытком впервые с 2011 года.

Испанский миллиардер Амансио Ортега, владелец крупнейшего в Европе производителя и продавца одежды Inditex, увеличил свое состояние в 2015 году на $12,1 млрд — до $73,2 млрд — и вышел на второе место в рейтинге богатейших людей мира.

Темпы роста его состояния, однако, оказались не самыми быстрыми. Так, Джефф Безос, глава интернет-ритейлера Amazon. com, увеличил состояние в 2015 году на $30,7 млрд — до $59,3 млрд (четвертое место в рейтинге миллиардеров).

В индекс миллиардеров входило 23 гражданина Китая, совокупное состояние которых оценивалось в $205 млрд. Подъем китайского фондового рынка способствовал росту числа миллиардеров в КНР, однако начавшийся спад на рынке акций резко сократил их количество. Из 50 человек, ставших миллиардерами в первом полугодии 2015 года, к августу свои позиции сохранили лишь 19 китайцев.

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