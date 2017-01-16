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Источник Правда.Ру

"Масло немасляное": Почему чиновники не решают проблему фальсификации продуктов

Общество

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что на отечественном рынке устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. Однако, эти оценки не подтвердили в Роспотребнадзоре. Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дала эксперт химического анализа товаров народного потребления Марина Циренина.

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— Сообщается, что еще ни разу за последние годы Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Минсельхоз не назвали сколько-нибудь близкие цифры: то ли фальсификата 25% рынка, то ли 3%. Так где же истина? Сколько фальсификата на российских прилавках?

— Нельзя говорить о всей продукции в целом, цифры фальсификации очень разнятся по группам. Если мы говорим о молочной продукции, о шоколадной продукции, там может быть 25% фальсификации. Если говорим о какой-то кондитерской глазури, о зефире, там фальсификации меньше. Но там другие нарушения. Может быть количество гидроперекиси или трансжиров больше, чем должно быть, но это нельзя назвать фальсификацией.

Иногда продукты просто не соответствует своей категории, своему наименованию. Скажем, шоколад, а на самом деле, не шоколад. Масло, а на само деле, не масло. Эти отклонения по каким-то частным нормативам. То есть специалисты, говорящие о 25% или 3% фальсификата по-разному этот термин используют и понимают.

Что касается алкогольной продукции, если там этанол вместо спирта, понятно, это откровенный фальсификат, и вообще нарушены все нормы безопасности. Но нарушением проверяющие считают и некоторую контрафактность. Такая продукция может быть снята с прилавка. Но нормальная водка, проходящая все оценочные критерии, может быть контрафактной, но не фальсифицированным продуктом. Она по-прежнему будет водкой, и столь же качественной, что и другая. В этом и расхождение. Я не говорю, что фальсифицированной продукции мало, ее достаточно. Но пока не договорились о терминологии, будут расхождения в цифрах. Не думаю, что кто-то заведомо вводит в заблуждение граждан.

— Если взять основные продукты питания: рыба, мясо, сыр, то где ситуация с фальсификатом наиболее сложная?

— Речь идет о всех видах продуктов, кроме яиц. Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, в России нет. Сырная продукция идет с 50% нарушениями. Рыба фальсифицируется очень часто. Причем, в том случае, когда она совершенно безопасна, треска просто может не быть треской, а горбуша не быть горбушей. Таких нарушений даже, может быть, больше 50%. Это вот прямая фальсификация. С мясом уже в гораздо меньшей степени возможен фальсификат. Хотя тоже возможно, если это не натуральное мясо, а какие-то консервы.

— Есть мнение, что чиновники лишь имитируют контроль качества продовольствия. Вы с этим согласны? Ведомствам действительно выгодно, чтобы на прилавках был фальсификат?

— Ротребнадзор роптал по поводу того, чтобы проверки были очень дозированные, раз в три года, только по положению и т. д. Но невозможно в таких условиях организовать масштабную проверку. Просто крылья подрезаны у всех тех кто проверяет продукцию. Если за две недели магазины должны быть предупреждены о том, что вы придете, ну что это будет за проверка. Конечно, никто не заинтересован, все едят одно и то же. Не такого они высокого полета чиновники, чтобы иметь какие-то распределители. И потом, проверяющая аналитическая база не высока. Еще в Москве может быть по-приличнее, на периферии же только визуальная оценка, по которой никогда фальсификацию молочных продуктов не выявят. Надо иметь хорошее лабораторное оборудование.

— В нынешней ситуации выигрывают мошенники, а компании, производящие качественную продукцию, оказываются в невыгодном экономическом положении. Как это изменить?

— Так всегда было. Абсолютно неправильна была отмена обязательной сертификации. Это было ошибкой, если не преступлением. Ответственным должен быть продавец, если бы он нес какую-то серьезную ответственность, производитель не был бы так свободен в своих противоправных действиях. Он бы понимал, что продукцию никуда не денет. Второй момент, должна быть открытая электронная база производителей в каждом муниципалитете, в каждом большом городе, которые попадались за нарушения.

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Темы Марина Циренина продукты питания
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