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В красноярский клуб не пустили женщину в инвалидном кресле

Общество

Полиция Красноярска разбирается в обстоятельствах инцидента в ночном клубе, куда якобы не пустили женщину в инвалидной коляске.

В красноярский клуб не пустили женщину в инвалидном кресле
Фото: REX

Как сообщил заместитель руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко, в ночь на воскресенье в отдел полиции сотрудники клуба привезли двух молодых людей и женщину-инвалида 1988 года рождения. Они написали заявление о том, что посетители якобы пытались прорваться в заведение и вели себя грубо. В отношении одного из молодых людей был составлен протокол по статье "мелкое хулиганство".

Между тем, молодая женщина обвинила сотрудников клуба в том, что ее не пустили в заведение на коляске. Как сообщает РИА Новости, девушка заявила, что охрана не пустила ее, объяснив это тем, что в случае возникновения драки находиться в клубе в коляске может быть небезопасно.

Напомним, согласно данным Росстата, в России зарегистрировано около 12,7 млн инвалидов, что составляет почти 9% населения страны. По словам замминистра труда и соцзащиты Григория Лекарева, сейчас работает всего лишь около 30% инвалидов трудоспособного возраста, это около 1 миллиона.

В августе на сайте российского кабмина были опубликованы новые стандарты для определения категории инвалидности. В том числе и у детей. Исчезла трактовка "ограничение жизнедеятельности", ее заменили на "выраженность стойких расстройств функций организма". Так же было введено понятие абилитации, пишет "РГ", что означает помощь человеку при адаптации к жизненным условиям.

Правительство продолжает работать над созданием программы "Доступная среда", рассчитанной на поддержку маломобильных слоев населения. Целью программы являлось создание равных условий для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах жизнедеятельности. В 2012 году в России была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов.

С 2011 года на "Доступную среду" выделили 168 млрд бюджетных денег, за это же время количество работающих маломобильных лиц выросло до 30,9% в транспортной и инженерной сферах. В целом, уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями в последние три года поднялся до 43%.

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Инвалиды — на улицу
Темы Красноярск инвалидность
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