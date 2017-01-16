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Источник Правда.Ру

Эксперты: Если честно проверять магазины - они опустеют

Общество

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что на отечественном рынке устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. Речь идет о всех видах продуктов, кроме яиц.

Эксперты: Если честно проверять магазины - они опустеют

Как пишет "Независимая газета", ссылаясь на данные Алексеенко, на рыбном рынке фальсифицирование сводится к подмене наименований, "накачиванию" рыбы полифосфатами, чтобы глазурь удерживала больше влаги.

"Идет процесс обратной селекции — выигрывают мошенники, а компании, производящие качественную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности", — подчеркнул представитель ведомства.

Однако, эти оценки не подтвердили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, наибольший объем не соответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ссылаясь на данные Росстата, за 2016 год общий объем не соответствующих требованиям продуктов питания составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы — 5,8%, кондитерских изделий — 3,7%.

Отметим, противоречия в оценках доли фальсификата Россельхознадзора и Роспотребнадзора возникают не впервые. Это говорит об отсутствии сколько-нибудь точных и объективных данных. По мнению автора статьи, проблема не столько в отсутствии на то политической воли, сколько в опасениях самих чиновников, что борьба за качество еды в конечном счете приведет к ее дефициту.

Напомним, ранее Россельхознадзор поддержал введение уголовной или, по крайней мере, ужесточение экономической ответственности до запретительного уровня за фальсификацию продуктов.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение месяца в правительство РФ будет внесен законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию потребительских товаров. По ее словам, в законопроекте предусмотрены штрафы до трех миллионов рублей.

Есть ли необходимость ужесточать ответственность за фальсификацию продуктов, рассказал Pravda.Ru исполнительный директор Общественной организации "Правда о еде" Сергей Ракша.

"Что называть фальсификацией? Если открыть Административный кодекс, любые подзаконные акты того же Россельхознадзора, Роспотребнадзора, министерства сельского хозяйства, то такого понятия, как фальсификация, там нет. Фальсификация — это комплекс нарушений, один из них, и самый частый, это несоответствие состава продукта составу, написанному на упаковке. Это и есть фальсификация. И вот представьте, если вы не доложили сахара, например, в сгущенку — это будет фальсификацией, а если вы продаете кирпич вместо хлеба? И то, и другое — подделка. Думаю, что разумно было бы все-таки ранжировать степень фальсификации. В каждом случае нужно разбираться, насколько эта подмена реально вредна", — рассказал Pravda. Ru Сергей Ракша.

Законопроект может встретить ожесточенное сопротивление со стороны лоббистов, с которым правительство и новая Госдума вынуждены будут бороться. "Необходимо работать с экспертным сообществом по поводу разных отраслей. При этом нужно учитывать, что у нас нет уголовного наказания за введение потребителей в заблуждение, в том числе со стороны журналистов. У нас спокойно можно купить время на любом телеканале и рассказывать о том, как вредны или, наоборот, полезны те или иные продукты. И за это не посадят в тюрьму. И, к сожалению, многие чиновники основывают свои решения на основании таких вот передач", — считает эксперт Правды. Ру.По мнению эксперта Pravda. Ru, уголовную ответственность необходимо вводить, но не за любую фальсификацию, а за фальсификацию, которая нанесла вред здоровью и потенциально могла бы нанести вред здоровью населения.

По словам собеседника Pravda.Ru, системной статистики об экономическом ущербе, а главное, данных о вреде здоровью нет ни у кого.

"Алкоголь — это самый популярный продукт для фальсификации. На второе место можно поставить молочную продукцию. Достаточно много простора для фальсификации мясных продуктов: колбас и сосисок. Чем сложнее продукт, тем легче его фальсифицировать. И больше соблазна его фальсифицировать. На самом деле, фальсифицируют все что угодно. Даже тростниковый сахар фальсифицируют. Красят белый сахар краской или патокой — и вот вам фальсификат. Вреда никакого, а обман потребителя все равно присутствует. Также были прецеденты, когда в сахаре находили известь или тертое стекло", — рассказал эксперт.

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Темы фальсификация продукты питания
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