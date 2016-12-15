Эксперт: Проблема школ — в неудавшейся реформе и желании сэкономить

За 2016 год Роспотребнадзор, МЧС и Ростехнадзор проверили 300 московских школ, и практически в каждой нашли нарушения.

Какие риски подстерегают учеников в школе? К примеру, на голову может обвалиться кусок штукатурки, непривитый учитель заразит инфекцией. Еще велик риск отравиться в буфете из-за антисанитарии. Кроме этого, в школе ученики могут надышаться тяжелыми металлами и получить хронический меркуриализм. А если вдруг вспыхнет пожар в стенах родной школы, огнеборцы тоже не сразу приедут на тушение — не везде есть или работает сигнализация.

Прокомментировать результаты проведенной проверки Pravda.Ru попросила заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышева.

- В чем причины такого положения дел?

- В школах должно быть все идеально и чисто. И такие школы есть в Москве. Но есть и большие минусы. Почему это происходит? Это значит, что не полностью удалась реформа по объединению школ, которую надумало московское правительство.

Мы видим, что в некоторые учебные заведения вместо опытных директоров, которые блистательно управляли школами, пришли молодые, но очень податливые товарищи, готовые бездумно подчиняться всем решениям и исполнять все "под козырек". И заменили они крепких хозяйственников, успешно руководивших московскими школами, и тогда абсолютно все было хорошо.

Еще одна причина кроется в том, что иногда неправильно расходуются средства, и здесь это вопрос, связанный с контрольными функциями по экономическим вопросам в городе Москве. Мы считаем, что счетная палата Москвы должна работать лучше.

Самое важное, и это мы видим как в других регионах, так и в столице, руководство школ иногда пытается сэкономить на здоровье и интересах школьников из-за абсолютно дурацких законов о закупках. Это абсолютно недопустимо. И здесь логика экономики должна сочетаться с логикой морали.

- Кто и на каком уровне должен принять решения, чтобы исправить ситуацию?

- Нужно не бояться оглядывать назад, на пройденный путь. Первое, что необходимо сделать, это выяснить, в каких именно школах такое произошло. Затем посмотреть, кто стал директором в результате объединения. Если предыдущий директор был лучше, более опытный, постарше, то его нужно вернуть на место. Надо прекратить чехарду с перестановкой директоров, с изменением их районов.

У нас знакомая директор была директором школы в Очаково-Матвеевской, ее отправили в Стропарево-Никольское. То есть, и ей неудобно, и всем это неудобно. И при этом, идет большой удар по преподавательскому составу, а также по техническому состоянию школы. А учителям и директорам школ надо снова вернуться к преподаванию своих предметов.

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