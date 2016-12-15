В Госдуму внесен законопроект об отмене интернет-голосования при формировании ОП

В Госдуму 15 декабря внесен законопроект, который отменяет интернет-голосование при формировании части Общественной палаты РФ, состоящей из представителей общероссийских общественных организаций.

"В действующей системе интернет-голосования из-за отсутствия равного гарантированного доступа к сети Интернет граждане РФ не имеют возможности определить 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО и иметь своих представителей в составе палаты", - считают разработчики.

"Прошедшее формирование третьей части Общественной палаты показало отсутствие нормативно- правового регулирования сферы дистанционного электронного голосования, недостаточную надежность и защищенность применяемых технических систем при проведении процедуры интернет-голосования, а также определенные риски искажения передающейся информации", - пишут в пояснительной записке к законопроекту, который внесли на рассмотрение коллег глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ) и его первый заместитель Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

В настоящее время состав ОП РФ формируется из кандидатов, утвержденных указом главы государства (40 человек), представителей региональных общественных палат (85 человек) и представителей общероссийских общественных объединений, прошедших в палату по итогам интернет-голосования (43 человека).

В документе предлагается, чтобы интернет-голосование было заменено на голосование членов ОП, утвержденных президентом России и представителей региональных общественных палат.Согласно законопроекту, 43 члена Общественной палаты будут определяться в состав палаты следующим образом: по три представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по 13 направлениям общественной деятельности, набравших большинство голосов (в порядке убывания количества голосов), а также четыре представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО по одному направлению общественной деятельности, набравших большинство голосов (в порядке убывания количества голосов).

При этом направление деятельности, по которому будут определяться четыре представителя общественных объединений и иных НКО, устанавливается рабочей группой, состоящей из членов ОП РФ, утвержденных президентом, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава, а также членов ОП РФ действующего состава, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель общественной молодежной организации "Эдельвейс" (Республика Хакасия) Алексей Арбузов рассказал Pravda.Ru о недостатках действующей системы интернет-голосования при формировании части Общественной палаты.

"Во-первых, возможно, что интернет-голосование и защищено от накруток. Но поскольку проходил через эту процедуру, то и я, и мои коллеги не могли не заметить, что у некоторых кандидатов за ночь появлялось по 700-800 голосов. А то и больше. Хотя до этого за неделю столько не получали", - отметил он.

"Является ли это накруткой или просто одномоментно огромное количество россиян решило отдать свой голос за них - тут невозможно доказывать ничего. Но как минимум вызывает подозрения", - заметил эксперт.

"Второй момент, практика показала, чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо получить ключ. И получить его на тот момент можно было только через Ростелеком. Это хорошо, конечно. Но в регионах, как правило, это можно сделать в одном месте на весь регион, то есть в столице региона. И жители небольших городов, малых городов, сельских территорий, как правило, лишены этой возможности", - заявил Алексей Арбузов.

"Еще один факт против интернет-голосования - побеждают как раз не люди, реально работающие "в поле". Побеждают медийные люди, которые известны интернет-сообществу. У них шансов априори больше", - сказал эксперт.