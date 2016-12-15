Работодатели стали отслеживать кредиты сотрудников - для увольнений

С начала года число компаний, запрашивающих информацию о своих сотрудниках в бюро кредитных историй, выросло почти вдвое — с 18 до 50.

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"На постоянном мониторинге у нас находятся 140 000 сотрудников", — рассказал замгендиректора бюро кредитных историй "Эквифакс" Игорь Лисянский, отметив, что с начала года ежемесячное число запросов от работодателей выросло с 10 000 до 30 000.

Как пишет "Коммерсантъ", проверке подвергаются не только новые сотрудники при приеме на работу, но и действующий персонал. Сообщается, что работодатели отслеживают изменения долговой нагрузки сотрудников, в том числе появление просрочек по ранее взятым кредитам.

Отметим, по закону запросить кредитную историю можно лишь с согласия проверяемого. По мнению экспертов, рост спроса на данные о сотрудниках объясняется существенно возросшей долговой нагрузкой граждан. Таким образом компании пытаются застраховать себя от внутреннего мошенничества.

Ранее ЦБ РФ опубликовал результаты первого исследования спроса на финансовые услуги. Оказалось, что более 44% россиян имеют как минимум один счет в кредитной организации. При этом банковские вклады для сохранения сбережений используют немногим более 10% респондентов. Непогашенные кредиты или займы в банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах или ломбардах имеют 20,7%.

Как пишет РИА Новости, для проведения исследования регулятор разработал индикаторы финансовой доступности и методику их расчета. Так, сначала были проведены замеры уровня предложения финансовых услуг, а затем — уровня их востребованности. Сообщается, что было опрошено порядка 1,6 тысячи человек в 150 населенных пунктах России.

Так, стало известно, что 20,2% опрошенных россиян получают внутренние или международные переводы, а отправляют деньги по стране или за рубеж 46,8% участников опроса.

Кроме того, из-за низкой процентной ставки 17% опрошенных не захотели открывать вклад, а 33,3% — отказались от банковского кредита в связи с его высокой стоимостью. Кроме того, 22,9% респондентов не захотели заключать договор страхования из-за его дороговизны.

Примечательно, что согласно результатам исследования, 11,9% взрослого населения испытывают недоверие к любым финансовым организациям.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что в 2015 году россияне часто оформляли займы в микрофинансовых организациях для того, чтобы выплатить уже имеющиеся кредиты.

По данным экспертов, в 2015 году каждый четвертый (23%) заемщик полученные в МФО средства направил на погашение банковских долгов. Год назад такие цели преследовал лишь каждый седьмой (15%). Таковы итоги исследования, проведенного компанией "Е заем", которая занимается предоставлением микрозаймов онлайн.

В большинстве случаев россияне обращаются к услугам МФО в случае непредвиденных расходов — доля таких заемщиков в 2015 году составила 47% (в 2014-м их было 56%). Почти каждый десятый (11%) направляет микрозаем на ежедневные расходы, их доля выросла по сравнению с 2014-м (было 9%).

При этом 9% заемщиков в 2015 году тратили заемные средства на подарки близким (аналогичный показатель был и в 2014-м). Реже всего россияне обращаются в МФО за деньгами для того, чтобы сделать ремонт дома или автомобиля (3%) или отправиться в путешествие (2%).

В "Е заем" отметили, что в 2016 году вырастет доля повседневных расходов в целях займов, это произойдет на фоне ухудшения макроэкономических показателей.

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