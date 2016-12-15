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Источник Правда.Ру

86% россиян одобряют работу Путина на посту президента

Общество

Данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре 2016 года составил 86%.

86проц. россиян одобряют работу Путина на посту президента
Фото: AP

"Рейтинг одобрения работы президента, согласно последним данным, составляет 86%, работы председателя правительства — 60,8%, работы правительства — 62%", — приводит РИА Новости данные социологов.

Отмечается, что показатель доверия населения президенту растёт в течение нескольких недель. Также растут рейтинги одобрения Госдумы (с 47,7% в ноябре до 52,1% в декабре) и Совета Федерации (с 46,6% до 50,5%).

Данные опроса также показывают, что население стало больше доверять партиям "Единая Россия" и КПРФ. Рейтинг одобрения "Единой России" вырос с 45,1% в прошлом месяце до 46,9% в декабре. Показатель одобрения КПРФ увеличился с 8,8% до 9,4%.

Отметим, лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал лидером антирейтинга доверия россиян — 21% опрошенных не доверили бы политику решение важных государственных вопросов.

Среди общественных институтов наибольшим доверием россиян пользуются российская армия (87%), Русская православная церковь (71,9%) и СМИ (65,4%).

Опрос проводился 10-11 декабря в 130 населённых пунктах России. В нём приняли участие 1,6 тыс. человек.

Недавний социологический опрос, проведенный Левада-центром, показал, почему россияне доверяют российскому президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны", а 39% уверены, что сможет справляться с ними и в дальнейшем. По мнению 29% респондентов, "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

Почти три четверти россиян уверены в стремлении Путина улучшить жизнь народа. При этом 24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что президент России Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", — отмечает Forbes.

Владимир Птуин также вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" по версии американского журнала Time. Российский президент оказался центре внимания прессы в 2016 году благодаря военной операции РФ в Сирии и утверждениям о том, что российские хакеры якобы причастны к взлому серверов Национального комитета Демократической партии, поясняет журнал.

Также добавим, что The Independent весной 2014 года провел опрос читателей на сайте издания — кого из мировых лидеров они считают фаворитом. Более 90% (то есть подавляющее большинство) голосующих назвали президента России Владимира Путина.

Кроме того, осенью 2013 года глава государства также возглавил список "самые влиятельные люди мира" от Forbes, обогнав и Барака Обаму, и главу КНР Си Цзиньпина. Кстати, в тройку самых влиятельных людей мира Владимир Путин попадал и в 2011, и в 2012 году.

В декабре 2013 года британская влиятельнейшая газета The Times назвала Владимира Путина "человеком года" и отметила большие геополитические успехи России, констатировав "Владимир Путин придал России былую силу".

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