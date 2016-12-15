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Источник Правда.Ру

Росстат подсчитал, во сколько обойдется новогоднее застолье

Общество

В этом году среднестатистическая российская семья из четырех человек потратит на новогоднее застолье 5585 рублей.

Росстат подсчитал, во сколько обойдется новогоднее застолье
Фото: АР

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат, в условный набор продуктов для встречи Нового года вошли колбасы и мясная нарезка, рыбные консервы и деликатесы, икра, курица, говядина, апельсины, напитки, игристое вино отечественного производства, российский коньяк и конфеты.

Согласно данным экспертов, в Москве по сравнению с прошлым годом стоимость праздничного стола увеличилась на 2,8% и составит 6863 рубля. Жители Санкт-Петербурга потратят на встречу 2017 года на 5,5% больше — 5904 рубля.

В Росстате отметили, что в среднем по стране эта цифра выросла на 3,6% и составила 5585 рублей. При том, что цены на продукты в 2016 году выросли не сильно, а некоторые категории подешевели. Так стоимость свежих огурцов упала на 31,6%, а помидоров — на 28,8%. Именно с этим специалисты связывают невысокий рост "индекса новогоднего стола".

Кроме того, в ведомстве также подсчитали "индексы оливье и селедки под шубой". Салаты в этом году также подорожали. Приготовление "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 310 рублей (на 1,8% больше, чем год назад), а селедка под шубой — в 155 рублей (рост составил 3,7%).

"Состав новогоднего стола у Росстата резко отличается от средней потребительской корзины, которая обычно мониторится, отметил эксперт. В каких-то сегментах цена выросла и в два раза, в каких-то она выросла меньше, чем официальная инфляция. Все зависит от того, что они на этот стол поставили, какое шампанское — отечественное, либо импортное. Думаю, что в каждом конкретном регионе разные стоимости этих наборов", — расcказал Pravda.Ru Николай Власенко, член Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Общая закономерность такая, подчеркнул Николай Власенко, сейчас происходит переключение на отечественные товары, сельские хозяйства все-таки дают прирост российским продуктам. "За год это не так сильно заметно, но, если несколько лет продлится эта тенденция, то будет большее переключение на отечественные товары, и инфляция заметно уменьшится", — отметил он.

Конечно, есть продукты, цена на которые определяется временными или сезонными факторами, та же красная икра, стоимость которой выросла до 3-3,5 тысяч рублей. Какой бы ни был наш продукт, есть причины, которые повышают его стоимость: тарифы естественных монополий, логистика и еще много факторов, которые подталкивают инфляцию.

А в интернет-магазинах, к примеру, цены ниже. Почему? Нет расходов на содержание магазинов. В любом случае, чтобы сократить расходы, надо изучать предложение на рынке. "Рынок хорош тем, что есть разные формы предложения, есть акции, скидки, рекламные продвижения, есть товаропроизводитель напрямую, оптовые склады. В общем, нужно просто все формы продаж посмотреть, поискать наиболее минимальную цену при приемлемом качестве. Надо просто быть активным и сознательным покупателем, и это позволит сэкономить существенные средства", — считает Николай Власенко.

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Темы продукты праздник новый год новогодний стол
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