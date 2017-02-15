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Источник Правда.Ру

Вован и Лексус обсудили с американскими сенаторами санкции против России

Общество

Разыграть Джона Маккена, Лиднси Грэма и Митча Макконнелла смогли пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), побеседовав с американскими сенаторами на тему антироссийских санкций.

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Фото: AP

"Мы разыграли Джона Маккейна, Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем", — рассказал Владимир Кузнецов РИА "Новости".

Напомним, Джон Маккейн заявил, что не позволит президенту США Дональду Трампу отменить санкции против России. Позднее республиканец Линдси Грэм и демократ Бен Кардин внесли на рассмотрение сената США законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп не сможет отменить санкции против России без согласия конгресса.

Как сообщала "Правда.Ру", 13 февраля члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс, которая на прошлой неделе заявила о "наступлении" России на Корею, разыграли пранкеры Вован и Лексус. В этот раз они представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Основной темой разговора, опубликованного пранкерами в соцсетях, стала необходимость усиления антироссийских санкций со стороны США. Чтобы убедить Уотерс в важности твердой позиции в отношении Москвы, пранкеры сообщили, что войска России "уже вошли во Львов", а ее хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.

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