ОП России: детям, оказавшимся в сложной ситуации, нужна юридическая помощь

Оказание юридической помощи — эта та возможность, которая необходима детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом, во время своего выступления на круглом столе в Общественной палате РФ по решению проблем с изъятием детей из семьи, заявил член ОП РФ адвокат Анатолий Кучерена.

Фото: oprf.ru

"Я буду выходить с инициативой создать такую площадку, рабочую группу на базе нашей Комиссии ОП РФ с привлечением юристов для оказания такой помощи, когда речь идет о сложных случаях с изъятием детей. Это отдельная тема, требующая отдельного внимания. Нас поддержала Московская палата адвокатов, в эту рабочую группу могут войти психологи и другие эксперты. Принцип будет очень простой: мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, которые готовы такой помощью заниматься".

По мнению известного адвоката, над работой органов опеки и попечительства, которая вызывает немало вопросов в плане практики правоприменения, должен быть установлен жестким общественный контроль. Кучерена считает, что эти органы действуют не всегда адекватно, подчас не учитывая того просто факта, что ребенок- это не вещь, это человек, и все, что с ним происходит, будет иметь последствия в его взрослой жизни.

"Что касается процедур, связанных с детьми, считаю, что нужно усилить роль Общественной палаты в контроле процедур изъятия детей и их передачи в соответствующие госучреждения", — подчеркнул адвокат.

Тема изъятия детей — крайне чувствительная и непростая, ведь мир ребенка отличается от мира взрослых. Ребенок не знает, что такое закон или правила. Его мир заключается в его пространстве и отношениях с мамой и папой. "Когда рушится этот мир, спустя какое-то время, когда ребенок становится взрослым, эти проблемы, по словам психологов, сказываются во взрослой жизни", — отметил Анатолий Кучерена.

Коснувшись истории мальчика Егора-Матвея, который два года назад был похищен из роддома в Дедовске, член ОП РФ отметил, что в этом деле главное учитывать принцип: если человеку не причинен вред, даже противоправно, делается добро — то это не зло.

"Я как практикующий адвокат могу сказать: да, у нас жестко наказываются за похищение людей, но, с другой стороны, если возбуждено уголовное дело, это не значит, что дело дойдет до суда. Что касается ребенка, понимаете, женщина сделала благо: ребенок был отказной, а она взяла его в семью", — сказал Кучерена.

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