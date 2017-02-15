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Источник Правда.Ру

Фонд "История Отечества": Интерес к юбилею революции превзошел все ожидания

Общество

Фонд "История Отечества" распределит около ста миллионов рублей на создание фильмов и книг, проведение выставок, международных форумов, посвященных столетию революции 1917 года.

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Об этом на пресс-конференции в среду сообщил исполнительный директор и председатель правления фонда Константин Могилевский.

Фонд был создан по указу президент России в 2016 году. Его задача — популяризация российской истории и поддержка программ исторического просвещения.

По словам Могилевского, средства будут распределены на конкурсной основе. Сам конкурс стартовал 31 января 2017 года, на сегодняшний день поступило около 70 заявок на участие. Заявки продолжают принимать в феврале, а в марте планируется подвести итоги.

Могилевский также сообщил, что-то для оценки проектов, рассмотрения заявок и дальнейшей работы будут сформированы четыре экспертных совета, которые возглавят первый заместитель генерального директора Михаил Гусман, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев.

Также приглашение принять участие в работе экспертного совета было направлено генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой, сообщает ТАСС.

Исполнительный директор фонда отметил, что объем средств, который запрашивают участники конкурса, намного превышают возможности фонда. И выразил надежду, что "оценив качество этих заявок, частный бизнес подключится или государство найдет дополнительные возможности".

Также в среду было подписано соглашение о взаимодействии Российского исторического общества и фонда "История Отечества".

"Поскольку это государственная субсидия, то в конце года, когда мы закончим отмечать столетие революции, придут эксперты Счетной палаты и проверят целевой характер и эффективность использования этих средств", — сказал председатель правления Российского исторического общества Сергей Шахрай.

А Константин Могилевский добавил, что все конкурсные процедуры будут максимально открытыми и прозрачными.

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