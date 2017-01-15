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Источник Правда.Ру

На Сахалине День снега отменили из-за снегопада

Общество

В нескольких регионов Дальнего Востока России -0 на Камчатке, в Магадане и в Хабаровске - сегодня вынуждены были отменить проведение Всероссийского спортивного праздника День снега. На Сахалине праздник пришлось перенести на следующую неделю из-за первой за эту зиму сильной метели, сообщила пресс-служба Министерства спорта Сахалинской области.

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"В связи с плохими погодными условиями мероприятие "Всероссийский день снега" переносится на следующие выходные. Точная дата станет известна в течение недели", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

На горнолыжном комплексе "Горный воздух" запланированы соревнования по горным лыжам и сноуборду, а также мастер-классы для тех, кто только мечтает научиться кататься на этих снарядах. Ранее ТАСС со ссылкой на Сахгидрометеоцентр сообщал, что эта зима на юге острова является самой малоснежной за последние годы.

Между тем на Камчатке серия циклонов обострила лавинную обстановку в горах и подарила метровые сугробы жителям Петропавловска-Камчатского, где сегодня прошел конкурс снеговиков. На поляне спортивного комплекса жители построили целые семьи снеговиков. На Колыме День снега отметили на склонах Русской горнолыжной школы, где прошли состязания по горным лыжам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжным гонкам. В Хабаровском крае соревнования прошли в нескольких районах.

"В этом году День снега отметили в Хабаровске, районе имени Лазо, Комсомольске-на-Амуре и других муниципальных образованиях. Желающие смогли попробовать свои силы в беге на лыжах, семейных эстафетах и пройти специальную полосу препятствий", - сообщила пресс-служба правительства края.

Всероссийский день снега отмечается 18 января с 2015 года. Он проводится в рамках Всемирного дня снега, учредителем которого в 2012 году стала Международная федерация лыжного спорта (FIS). По замыслу инициаторов, в этот день в городах мира должны проходить снежные фестивали и соревнования по различным зимним видам спорта. В России в этом году Всемирный день снега отмечают 15 января, в выходной день, так как официальная дата выпадает на будни.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, заметает снегом и центр России. В Москве на 14-15 января синоптики объявили штормовое предупреждение. По сообщению Гидрометцентра, в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель.

Между тем в аэропортах Московского региона уже задержано около 40 авиарейсов и столько же отменено вовсе. Большинство из них - в Шереметьево. Предполагается, что полеты было решено отложить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Темы Сахалин День снега Дальний Восток
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