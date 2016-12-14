Депардье потребовал от российской предпринимательницы 7 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска французского актёра и российского гражданина Жерара Депардье к индивидуальному предпринимателю Елене Лазаревой. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел. Все три иска датируются 13 декабря.

Их общая сумма — более 7,2 миллиона рублей. Суд пока не принял иски к производству. В чем именно заключаются претензии актера, не сообщается.

Все иски датируются 13 декабря и пока не приняты к производству. Подробности исковых требований не приводятся.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", всего актер подал три иска на разные суммы. В первом сумма требований составляет 1,5 млн рублей, во втором более 5 млн рублей, а в третьем более 500 тысяч рублей.

Ответчиком, по предварительным данным, является бизнес-леди, фирма которой занимается арендой и сдачей в лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования, оптовой торговлей пивом и фармацевтической продукцией.

По некоторым данным, компания женщины также занимается оптовой продажей скобяных изделий, водопроводного и отопительного оборудования, а также оказывает бухгалтерские услуги и услуги по подбору персонала.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году после того, как оказался в центре скандала в родной Франции, резко высказавшись против предложенного президентом страны Франсуа Олландом законопроекта о введении налога в размере 75% на доходы богатейших граждан.

Позже актер получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске. Сейчас он живет за пределами России.

Как сообщала Правда.Ру, Депардье открыл в Саранске культурный центр имени себя. Проект по созданию киноцентра был начат два года назад. Региональные власти тогда приняли решение передать Госфильмофонду здание бывшего кинотеатра, построенного еще в советское время. Теперь, после масштабной реконструкции здание кинотеатра представляет собой одну из самых современных и хорошо оснащенных площадок страны, где в будущем смогут принимать кинофестивали и проводить культурные форумы.

В ноябре актер дал большое интервью газете Le Journal du Dimanche, где рассказал, что думает о победе Дональда Трампа на выборах, выходе Великобритании из Евросоюза и о лидере фрацузского Национального фронта Марин Ле Пен.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня