В России предлагают ввести прогрессивные штрафы за нарушения ПДД

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов предложил ввести прогрессивные штрафы за нарушения ПДД. Депутат считает, что за одно и то же автомобильное происшествие "люди с разным достатком должны платить по-разному".

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По мнению политика, это поможет эффективнее бороться со стритрейсерами из числа золотой молодёжи. Он отметил, что нужно либо введение прогрессивных штрафов, либо расчёт суммы штрафа исходя из доходов конкретного гражданина.

— Мажоров не путают штрафы ни в пять, ни в десять тысяч, и тюрьма их не пугает. Поэтому нужна более жёсткая мера, начиная с материальной ответственности. Есть предложение, чтобы материальный ущерб жертвам ДТП компенсировался сразу и в полном объёме, а если ПДД повлекло за собой смерть, то тут и содержание семьи, и воспитание детей — это десятки миллионов. Нет денег — конфискация автомобиля и квартиры, — заявил депутат.

Депутат подчеркнул, что мажоров в России "ничем не остановить". Поэтому нужно предпринимать другие меры. Кстати, прогрессивные штрафы уже действуют в некоторых странах, например в Финляндии.

Напомним, в мае 2016 года на Ленинском проспекте столицы представители так называемой "золотой молодежи" — Руслан Шамсуаров с друзьями устроили гонки. Видеоролик, на котором молодые люди на Mercedes-Benz G63 AMG нарушали правила дорожного движения, а затем пытались скрыться от полиции, вызвал большой общественный резонанс. Участники гонки получили по 15 суток административного ареста.

Позже против молодых людей были возбуждены уголовные дела по факту "угрозы применения насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти". Фразы, сказанные нарушителями в адрес сотрудников ДПС, "имели негативный окрас" и "порочили честь и репутацию полицейских". Лингвисты выяснили, что подсудимые пытались "показать свое превосходство".

Лихачи — серьезная проблема на российских дорогах. За них в последнее время взялись всерьез. В конце ноября в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности для "лихачей". Штраф за рискованные маневры на дороге, как и сообщалось ранее, составит 5 тысяч рублей.

Под "опасным вождением" понимают неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге. К ним отнесли: перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.

Кстати, глава ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин даже предлагал ввести уголовную ответственность за "опасное вождение". Он сослался на то, что гоняют по российским дорогам в основном представители "золотой молодежи", для которых обычный штраф не является наказанием.

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