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Источник Правда.Ру

Физрук наказал школьницу 300 приседаниями - она чуть не умерла

Общество

В Казахстане разгорается скандал из-за методов воспитания учительницы физкультуры одной из школ Караганды. В полицию обратились родители семиклассницы и сообщили, что их дочь попала в больницу после того, как преподаватель заставила её присесть триста из-за того, что девочка забыла спортивную форму дома.

Физрук наказал школьницу 300 приседаниями - она чуть не умерла
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"У меня стали болеть ноги. В тот день после уроков было ещё ничего, а вот на следующий день ноги болели сильнее. На третий день я еле пошла в школу. После школы я уже не смогла сдерживать слёз. Папа повёз меня в травмпункт", — приводит слова Вероники местное издание tengrinews. kz.

Врачи диагностировали у девочки растяжение связок коленных суставов, осложнённое множественными гематомами. По словам медиков, школьнице предстоит длительное лечение. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила диагноз.

В отделе же образования обвинения в адрес педагога отвергают. По словам представителей ведомства, семиклассница приседала по собственному желанию, чтобы получить хорошую отметку. Однако, как рассказали СМИ одноклассники девочки, Веронику, действительно, наказали за отсутствие одежды для занятия. Правда, на триста приседаний усилий школьницы не хватило, она присела 90 раз, после чего ей стало плохо.

"Одна из первых и главных причин подобных случаев — это непрофессионализм педагога. Плохая подготовка или отсутствие вообще квалификации у учителей физкультуры. К сожалению, у нас часто бывает, что уроки физкультуры ведет тренер, который не имеет соответствующей подготовки. Он не знает ни возрастных особенностей ребенка, ни индивидуальных особенностей. А это коррекционная школа. Это дети с особенностями развития, с особенностями функционального состояния, подростки особенно.

У подростка сегодня все может быть хорошо, а завтра у него функциональные отклонения в деятельности сердца, дыхания, сосудов и т. д. И любой педагог, работающий с ребенком, особенно педагог, который дает ребенку физические нагрузки, должен это хорошо знать, должен это понимать, должен уметь по внешним признакам видеть плохое состояние ребенка. Вообще, уметь следить за состоянием ребенка. Поэтому я считаю, что первая причина, это отсутствие квалификации у педагога", — рассказала ранее Pravda.Ru профессор, директор Института возрастной физиологии, академика Российской академии образования Марианна Безруких.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что 6 декабря скончался пятнадцатилетний школьник, которого скорая помощь забрала в больницу прямо с урока физкультуры в одной из школ Санкт-Петербурга. И к сожалению, это не первый случай смерти школьника во время занятий. Так, в Татарстане, прямо во время урока, скончался 15-летний ученик. Он потерял сознание, к нему вызвали скорую помощь, но ребенок умер еще до приезда медиков. Причем ранее проблем со здоровьем у школьника не отмечалось, он активно занимался спортом, выступал в составе хоккейной команды.

Отметим, учителей физкультуры в институтах учат определенным основам физиологии и спортивной медицины. Но все же, требовать от них навыков полноценного контроля состояния здоровья учеников, что является уже элементами диагностики, чисто врачебной процедурой, наверное, не слишком обосновано.

Многие родители относятся к выявленным у своих детей во время диспансеризации болячкам, мягко говоря, халатно. Но необходимо знать, что, к примеру, "пороком сердца" не обязательно страдать с рождения. Достаточно переболеть ангиной, тяжелым гриппом или другим ОРВИ с высокой температурой и интоксикацией — и вполне вероятно развитие в последующем миокардиодистрофии, или, вообще, инфекционно-аллергического миокардита, воспаления сердечной мышцы. Это и может привести к роковой острой сердечной недостаточности — при превышении лечебной нормы физической нагрузки.

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Темы дети школа здоровье воспитание физкультура происшествия
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