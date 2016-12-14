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Источник Правда.Ру

В России не хватает денег, чтобы выдворить мигрантов

Общество

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о переполненности специальных учреждений для мигрантов, подлежащих депортации, из-за нехватки денег на их выдворение.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Остаётся нерешённой проблема выделения бюджетных средств на оплату расходов по административному выдворению иностранцев за пределы нашей страны. С учётом отсутствия нормативно закреплённых предельных сроков содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, возникает крайне сложная ситуация с переполненностью данных учреждений", — цитирует Колокольцева РИА Новости. 

Как рассказал глава МВД, выделенных 100 миллионов хватило на выдворение лишь 1,6 тысячи мигрантов из 4,4 тысяч, то есть на третью часть.

Колокольцев отметил недостаточно хорошее состояние этих учреждений, чтобы содержать там людей.

Как сообщают СМИ, в 2016 году в Россию попытались въехать 3 тысячи наркодилеров под видом мигрантов. По словам Колокольцева, части этих граждан был пресечен въезд в страну, другие были привлечены к уголовной ответственности.

"Среди этих граждан на первом месте идут граждане Украины, на втором — Таджикистана, третьем — Узбекистана, четвертом — Казахстана", — сказал Колокольцев.

Он отметил, что данная работа проводится совместно с правоохранительными органами зарубежных государств.

Также глава МВД сообщил, что события в Сирии и на Украине привели к значительному росту числа беженцев, въезжающих в Россию. Только с Украины в Россию приехало более миллиона человек, отметил министр, выступая в Совфеде.

Добавим, всего, по данным полиции, с начала года в страну въехало более 15 млн иностранных граждан, порядка 70 процентов из них — это представители государств СНГ. 11,5 процента приходится на долю стран Евросоюза. По словам главы ведомства, благодаря ужесточению миграционного законодательства удалось упорядочить потоки мигрантов и сократить число нарушителей среди них.

Действительно, мигрантов в России с каждым годом становится меньше. По мнению экспертов, изменение экономической ситуации в России сказалось на объемах привлечения иностранной рабочей силы, все меньше иностранных граждан привлекает российский рынок труда.

Субъекты РФ уменьшили количество квот на привлечение иностранной рабочей силы. На следующий года запрошено квот в размере всего 83% от уровня этого года. Разница составляет почти 37 тыс. человек. Число иностранцев, которые получат квоты на работу в 2017 году, — чуть больше 117 тысяч человек.

Больше всего мигрантов, как и прежде, будет в Дальневосточном федеральном округе, где затребовали квоты на 38 тысяч иностранцев. В основном речь идет о Приморском и Хабаровском краях. Меньше всего квот потребуется на Северном Кавказе, при этом от Ингушетии и Северной Осетии запросов не поступало вообще.

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