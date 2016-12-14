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Жириновский: Праздновать Рождество в России нужно 25 декабря

Общество

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предлагает вернуться к юлианскому календарю и отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Жириновский: Праздновать Рождество в России нужно 25 декабря
Фото: АР

"Только мы придумали новый стиль. Был юлианский календарь, мы перешли к григорианскому. Весь мир Рождество отмечает 25 декабря, а у нас в России человек родился 7 января… Какое предложение? Вернуться к юлианскому календарю", — заявил лидер фракции Владимир Жириновский на заседании Госдумы.

Как сообщает РИА Новости, по мнению Жириновского, также необходимо вернуть гимн "Боже, царя храни" и поменять российский флаг на имперский, черно-желто-белый.

25 декабря в России называют "католическим Рождеством", что не совсем верно — ведь в тот же день Рождество Христово празднуют и все перешедшие на новоюлианский календарь Поместные Православные Церкви, и многочисленные протестанты. Быть может, Русской Церкви тоже пора перейти на новый стиль и праздновать Рождество вместе со всем западным миром?

Несмотря на то, что Римо-Католическая Церковь и ряд Поместных Православных Церквей — Константинопольская, Элладская, Кипрская и другие — отмечают Рождество Христово в один и тот же день, 25 декабря, католики и православные живут по разным календарям. Римо-Католическая Церковь и разнообразные протестантские деноминации следуют Григорианскому календарю, который был введён папой Григорием XIII 4 октября 1582 года взамен старого юлианского: следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Православные Поместные Церкви, за исключением Русской, Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Святой горы Афон, которые остаются верны древнему юлианскому календарю, живут по календарю новоюлианскому, который был разработан в начале ХХ века сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем. Из православных Церквей на григорианский календарь перешла только Финская.

В результате принятого решения период самой западной пасхалии стал настолько великим (5700000 лет!), что ее можно было считать уже не цикличной, а линейной. Пасхальные даты каждый год стало нужно высчитывать отдельно. Кроме того, в результате проведенных изменений западная Пасха могла наступать одновременно, и даже ранее пасхи иудейской, что является прямым нарушением нескольких соборных установлений и правил и противоречит Евангельской хронологии. Ориентиром нового григорианского календаря стал только солнечный цикл вместе с ключевой для него датой весеннего равноденствия, в то же время его разработчиками были совершенно проигнорированы фазы лунного цикла, принципиально важные для определения христианской Пасхалии. Решение папской комиссии нарушило достигнутое в лунарно-солярном юлианском календаре согласование лунного и солнечного цикла и, соответственно, утвержденную структуру 532-летнего Юлианского Пасхального Цикла — Индиктиона.

Протестантские государства поначалу выступили резко против григорианской реформы, но все же постепенно, в течение XVIII века, перешли на новое летоисчисление. Вскоре григорианский календарь стал официальным календарем западноевропейской цивилизации, так называемым "новым стилем". Православная Церковь резко осудила новый григорианский календарь как ничем не обоснованное и абсолютно неприемлемое нововведение. В 1583 году Определением Константинопольского Церковного Собора григорианский календарь был предан анафеме.

Тем не менее, в 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV Метаксакис созвал "Всеправославный" конгресс — Константинопольское совещание, на котором обсуждался вопрос о проведении новой календарной реформы, окончательным решением которого было Положение о переходе Православной Церкви на новый Григорианский календарь. Сразу же после окончания Совещания, в начале 1924 года, архиепископ Афинский Хризостом предложил православным перейти на новоюлианский календарь. Этот календарь отличался от Григорианского большей точностью, но практически совпадал с ним вплоть до 2800 года, почему и стал считаться просто его модуляцией.

В марте 1924 года Элладская Церковь перешла на новый календарь, не дожидаясь решения других Православных Церквей. Восточные Патриархи, опираясь на решения Священных Соборов своих Патриархий, первоначально высказались решительно против перехода на новоюлианский календарь. Но в течение XX века на реформированный григорианский календарь все-таки перешло большинство Поместных Церквей. Патриарх Мелетий IV, занимая престол Афинский в 19183–1920 гг., Константинопольский в 19213–1923гг., а затем и Александрийский в 19263–1935 гг., последовательно вводил там новый стиль. Он намеревался занять еще и Иерусалимский престол, но вскоре скончался, и Иерусалимская на новый стиль перейти не успела. Вскоре на новый стиль перешла Румынская Церковь, затем Антиохийская Патриархия — в 1948 году, и Болгарская Патриархия — в 1968 году.

После Константинопольского Совещания 1923 г., одобрившего переход всех православных церквей на "новоюлианский" стиль, Патриарх Московский и всея Руси Тихон издал Постановление о введении в Русской Православной Церкви "новоюлианского" календаря, но по прошествии 24 дней отменил его из-за начавшихся волнений православного духовенства и мирян.

Введение в ряде Православных Церквей новоюлианского календаря вызвало большую смуту в православном мире. В Поместных Церквах, перешедших на новый стиль, возникли раскольнические движения "старостильников". Крупнейшая старостильная юрисдикция Греции сегодня насчитывает около 400 тысяч прихожан.

Знаменитый профессор Петербургской Духовной академии В. В. Болотов так высказался о православном юлианском календаре. "Его чрезвычайная простота составляет его научное преимущество перед всякими календарями исправленными. Думаю, что культурная миссия России по этому вопросу состоит в том, чтобы еще несколько столетий удержать в жизни юлианский календарь и через то облегчить и для западных народов возвращение от не нужной никому григорианской реформык неиспорченному старому стилю".

Сегодня Рождество Христово является, пожалуй, самым известным из христианских праздников, но так было не всегда. Главным праздником первых христиан было Воскресение Христово, Пасха, причем вначале это празднование установилось как еженедельное празднование Воскресения, а уже потом — как ежегодное празднование Пасхи. Ранние христиане, большинство из которых составляли евреи, не отмечали ни свои дни рождения, ни день рождения Господа Иисуса Христа, потому что в иудейской традиции день рождения считался "началом скорбей и болезней". Когда к Церкви присоединилось много новообращенных эллинистической культуры, возникла идея объявить днем пришествия в мир Спасителя зимнее солнцестояние, когда римляне праздновали день рождения Непобедимого Солнца.

В ранней Церкви в один праздник — Богоявление — вспоминали и рождение Христа в Вифлееме иудейском, и Его крещение в Иордане Иоанном Предтечей. В Армянской Апостольской Церкви эти праздники так и остались неразделенными. Рождество вместе с Богоявлением армяне отмечают 6 января по европейскому календарю.

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Темы ЛДПР религия Рождество
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