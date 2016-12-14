Россия запустит аналог гринкард-лотереи

В Законодательном собрании Ленинградской области подготовили законопроект, который предлагает дать возможность получать вид на жительство в России иностранцам, выигравшим специальную лотерею.

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"Согласно законопроекту, вид на жительство в Российской Федерации может быть выдан иностранным гражданам, признанным победителями электронного розыгрыша права на получение вида на жительство и отобранным путем случайной выборки с использованием автоматизированной информационной системы", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Чтобы принять участие, нужно быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Платить за это не нужно. При этом участвовать в лотерее смогут уроженцы не всех стран, а только тех, которые будут прописаны в перечне правительства, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что вид на жительство победителям розыгрыша будет выдаваться в рамках квоты, которая устанавливается властями ежегодно.

Напомним, в начале декабря убрать бюрократические барьеры из процедуры регистрации в РФ или получения российского гражданства призвал правительство президент России Владимир Путин. Особенно это касается граждан бывших республик Советского Союза. Президент РФ согласился в данном вопросе с режиссером Александром Сокуровым, отметив, что возможные послабления должны касаться определенных категорий лиц, например, людей творческих профессий.

Добавим, в последнее время участились случаи получения зарубежными звездами российского гражданства. Недавно российский паспорт получил актер Стивен Сигал. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Сигал настойчиво, и в течение продолжительного времени просил о предоставлении ему российского гражданства.

В прошлом году российское гражданство получил американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший. А до этого — актер Жерар Депардье.

Тем временем отечественные звезды уверены: не стоит разбрасываться российским гражданством.

— Я уважаю желание нашего правительства поднимать уровень России в головах мирового сообщества, мне абсолютно непонятно желание как стране седьмого мира давать раздавать гражданство направо и налево. Даже здесь дело не в том, что это звезды — сбитые летчики, а в том, что надо себя немножко уважать, и гражданство в моей любимой стране должно стоить все-таки подороже. Это мое мнение, я могу ошибаться. Я думаю, что особого желания переехать к нам ни у кого нет, давайте будем честными, — рассказал Правде.Ру Дмитрий Нагиев.