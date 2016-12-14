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Источник Правда.Ру

Российские студенты тонут в просроченных "кредитах на iPhone"

Общество

За два года количество россиян в возрасте от 18 до 25 лет, допустивших просрочки по кредитам, выросло на 80%, а это почти 900 тысяч человек.

Российские студенты тонут в просроченных кредитах на iPhone

Как сообщают "Известия", к концу текущего года очередной платёж банку хотя бы на день задерживали порядка девяти миллионов человек, при этом доля молодых должников выросла на 50%. За последние два года количество россиян в возрасте от 18 до 25 лет, допустивших просрочки по кредитам, выросло на 80%.

По мнению экспертов, это связано с тем, что в начале 2016 года наблюдался кредитный бум в сегменте POS-кредитования. Данный банковский продукт имеет огромную популярность у молодёжи, поскольку позволяет купить новую техническую новинку здесь и сейчас. Кроме того, на рынок вышел ряд новых смартфонов, большая часть которых была куплена молодыми людьми в кредит.

Также в силу возраста эта категория заёмщиков имеет непостоянный и нестабильный доход, что отражается на их платёжеспособности. Аналитики уверены, что в будущем доля "молодых" неплательщиков будет только увеличиваться.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что россияне из-за высокой инфляции вынуждены брать всё большие суммы кредитов на покупку товаров. Средний размер потребительского кредита, выдаваемого на покупку товаров, за год увеличился на 25,5%. При этом в Москве, где самый высокий размер кредита, многие уже отказываются от дорогих товаров. Зато жители других регионов всё больше повышают зависимость от кредитов и даже на отпуск не копят, а занимают деньги у банков.

Напомним, в январе 2015 года средняя стоимость кредита (POS-кредиты и кредиты наличными) была ниже 100 тыс. рублей — тогда люди предпочитали сберегать. Кроме того, после повышения в декабре 2014 года ключевой ставки ЦБ до 17% кредиты стали мало доступными. Но, начиная с середины 2015 года ситуация стала меняться (к августу прошлого года ЦБ снизил ключевую ставку до 11%, после чего и банковские кредиты стали доступнее для населения).

Любопытно то, что рост среднего чека по кредиту был не везде. По восьми регионам и вовсе НБКИ зафиксировало снижение. Среди них — Москва и Санкт-Петербург, где средний размер выданного потребкредита уменьшился на 25% и 19,9% соответственно. Лидерами же по снижению являются Республика Ингушетия и Ленинградская область — 39,6% и 33% соответственно.

Лидерами роста среднего размера кредита стали регионы Дальнего Востока — в топ-10 вошли сразу восемь регионов, которые представляют Дальневосточный федеральный округ. Например, в Сахалинской области средний размер выданного потребительского кредита за год увеличился более чем в два раза (+107,9%), в Республике Саха (Якутия) — на 76%, в Амурской области — на 75,2% и т. д.

Тем не менее пока в абсолютном выражении самый большой средний кредит в Москве — 493,8 тыс. рублей, Московской области — 288,5 тыс., в Магаданской области — 285,8 тыс. и на Сахалине — 271,5 тыс.

Как выяснилось в ходе исследования коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", 62% россиян считают кредит прямым путём к разорению.

С предкризисного 2007 года противников кредитования стало вдвое больше. А доля граждан, которые, напротив, уверены, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое, сократилась втрое — с 47% в 2007 году до 17% в 2016-м, сообщает газета "Известия". По оценкам "Секвойя Кредит Консолидейшн", на сегодняшний момент 70% россиян являются заёмщиками.

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