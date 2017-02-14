Дискредитацию в Интернете хотят сделать уголовным преступлением

За дискредитацию человека в Интернете или СМИ будут наказывать по уголовной статье. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение ответственности за пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности.

Фото: Fotodom. ru/DP

Изменения планируется внести в статью 282 Уголовного кодекса России "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Речь идет о дискредитации по различным признакам — полу, расе, национальности и т. д. За это предлагают штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч. Кроме того, предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, передает "Парламентская газета".

Стоит отметить, что, по словам авторов идеи, ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает только в случае наступления общественно опасных последствий.

Напомним, наказание за экстремизм в России ужесточили в 2014 году. В нашей стране привлечь к ответственности могут за организацию сообщества и участие в нем, а что касается действий в Интернете— за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

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