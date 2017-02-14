В России снова взялись за самогонщиков

В России хотят приравнять перемещение крепкой немаркированной алкогольной продукции к административному правонарушению. Это одна из мер по стабилизации ситуации на алкогольном рынке.

Такую идею предложили сенаторы. Инициативу обосновали тем, что в стране участились случаи незаконного оборота казахстанской водки, пишет "Газета.Ru".

Перемещать нельзя будет спиртосодержащую продукцию крепостью более 28 процентов, на которой отсутствует маркировка по требованиям российского законодательства. Однако предполагается установить допустимый объем, за который наказывать не будут, — 5 литров на человека.

Эксперты уже высказали опасения, что под запрет могут попасть и купленные у трасс автомобильные незамерзайки.

В последнее время россияне травятся так называемой "паленкой" — спиртосодержащими жидкостями. В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался. А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом.

А после массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске в Думе предложили по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом.

Кроме того, губит людей по-прежнему водка. О том, как сделать ее наименее привлекательной для россиян, ранее рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Действовать, по его словам, нужно по аналогии с сигаретными пачками — обклеить бутылки страшными картинками и предупреждениями.

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