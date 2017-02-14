К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, ЦБ планирует выпустить пластиковую 100-рублевую банкноту. Это будет памятная купюра.
Выпустить ее планируют в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский.
Также пластиковой может стать одна из новых купюр — в 200 или 2000 рублей. Это решение пока не принято.
"Мы не знаем, как пластик поведет себя в наших условиях, как он будет мороз выдерживать или стирку. Мы это делаем, чтобы посмотреть, как эти банкноты станут вести себя в обращении", — приводит слова Лунтовского портал "Банки.ру".
Ранее Pravda.Ru писала, что советом директоров Центрального Банка Российской Федерации было принято решение выпустить дополнительные банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты граждан за различные товары и услуги.
Проведенный Центробанком анализ показал, что значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублей, а также между 1000 и 5000 рублей, что и обусловливает необходимость введения новых банкнот.
Было запущено голосование по выбору символа купюр. Победителями стали Севастополь и Владивосток.
Дизайн новых банкнот будет представлен на совете директоров ЦБ в апреле.
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