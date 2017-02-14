﻿Арестованный в Испании русский хакер: "Меня спрашивали, не взламывал ли сайты ЦРУ и ФБР"

Задержанный в Испании по запросу ФБР и Интерпола российский программист Станислав Лисов находится в тюрьме для иностранцев Вальдеморе в провинции Мадрид.

источник Pravda. Ru

Пока ему не предъявлены со стороны США никакие обвинения. Молодого человека задержали в середине января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей в Испании.

О задержании сразу сообщили посольству РФ. Дипломаты ждут детального ответа на запрос — в чем причины. Испания находится в числе стран, с которыми у Соединенных Штатов есть договоры об экстрадиции. С Россией еще в конце 90-х заключен договор о взаимной правовой помощи, но Вашингтон предпочитает использовать территорию третьих стран. С 2010-го ни одного года не проходит без задержания российских граждан за рубежом по американским запросам. Из последних случаев — Роман Селезнев на Мальдивах, Александр Сергеев и Максим Сенах в Финляндии, Дмитрий Украинский в Таиланде.

Эксперты связывают арест с нападками на Россию по поводу якобы вмешательства в выборы в США. Это подтверждает и сам задержанный. Как он рассказал RT, его спрашивали, не взламывал ли он сайты американских спецслужб.

"Вначале сказали при задержании: участие в хакерской группировке, — и всё, пока больше ничего не получал. Полицейские, которые совершали задержание, тоже ничего не знали, ходили вокруг и не знали, к чему привязать. Спрашивали, не взламывал ли я Пентагон, ФБР, ЦРУ", — говорит он.

При этом россиянин занимается разработкой интернет-магазинов и ранее пытался получить визу в США, но ему отказали.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит ущемления прав своих граждан, где бы они ни находились.

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