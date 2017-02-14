Задержанный в Испании по запросу ФБР и Интерпола российский программист Станислав Лисов находится в тюрьме для иностранцев Вальдеморе в провинции Мадрид.
Пока ему не предъявлены со стороны США никакие обвинения. Молодого человека задержали в середине января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей в Испании.
О задержании сразу сообщили посольству РФ. Дипломаты ждут детального ответа на запрос — в чем причины. Испания находится в числе стран, с которыми у Соединенных Штатов есть договоры об экстрадиции. С Россией еще в конце 90-х заключен договор о взаимной правовой помощи, но Вашингтон предпочитает использовать территорию третьих стран. С 2010-го ни одного года не проходит без задержания российских граждан за рубежом по американским запросам. Из последних случаев — Роман Селезнев на Мальдивах, Александр Сергеев и Максим Сенах в Финляндии, Дмитрий Украинский в Таиланде.
Эксперты связывают арест с нападками на Россию по поводу якобы вмешательства в выборы в США. Это подтверждает и сам задержанный. Как он рассказал RT, его спрашивали, не взламывал ли он сайты американских спецслужб.
"Вначале сказали при задержании: участие в хакерской группировке, — и всё, пока больше ничего не получал. Полицейские, которые совершали задержание, тоже ничего не знали, ходили вокруг и не знали, к чему привязать. Спрашивали, не взламывал ли я Пентагон, ФБР, ЦРУ", — говорит он.
При этом россиянин занимается разработкой интернет-магазинов и ранее пытался получить визу в США, но ему отказали.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит ущемления прав своих граждан, где бы они ни находились.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
Прогноз итальянского политолога о развале Украины в 2017 году прокомментировали для Pravda.Ru, эксперты Руслан БОРТНИК и Михаил АЛЕКСАНДРОВ.
В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.