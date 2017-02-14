В США наказали репортера New York Times, который оскорбил жену президента Америки Дональда Трампа Меланью. Во время одного из мероприятий в ходе Недели высокой моды в Нью-Йорке в феврале журналист в частной беседе назвал супругу главы государства женщиной легкого поведения.
Вероятно, имелся в виду слух, что в 1990-е годы будущая первая леди США якобы работала в сфере эскорт-услуг. Эту информацию в прошлом году во время предвыборной кампании Трампа распространила газета Daily Mail. После этого супруга президента США подала на издание иск в суд за клевету.
Слова журналиста услышала известная в Штатах актриса и модель Эмили Ратайковски, которая стояла рядом. В своем "Твиттере" она назвала высказывание репортера "отвратительным сексистским дерьмом".
Как передает Politico, руководство издания провело с виновным серьезную беседу. Его слова в газете назвали "не подобающими" даже для частного разговора.
Напомним, в начале февраля западные СМИ потеряли первую леди Соединенных Штатов. Спустя две недели после инаугурации Дональд Трамп регулярно появляется на людях или в объективе теле- и фотокамер. Но рядом с ним нет его супруги Меланьи.
На следующие сутки после вступления Трампа в должность Меланья в последний раз появилась на публике, посетив мессу в кафедральном соборе Вашингтона. Кроме того, миссис Трамп нарушила давнюю традицию первых леди, когда год назад заявила, что не переедет в Белый дом, даже если ее супруг станет президентом.
Подробнее читайте в материале "Правды.Ру": В Штатах исчезла первая леди.
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