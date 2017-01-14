Российские масоны празднуют 25-летие

14 января исполняется четверть века со дня основания первой в современной России ложи "Гармония" братства вольных каменщиков — масонов. Тайное общество, преданное идеалам просвещения, давно привлекает самое пристальное внимание конспирологов и альтернативных историков.

По преданию, первые русские масоны появились при Петре Великом, хотя документально появление лож зафиксировано в 1731 году. Правительство всегда с подозрением относилось к масонскому учению и его исповедникам. Уже в 1747 г., по повелению дочери Петра императрицы Елизаветы, было проведено первое расследование о сущности и цели масонства, а также кто в нем состоит. Петр III благоволил масонам и даже предоставлял для лож дома. В этом этот венценосец оставался верным подражателем своего кумира Фридриха II.

Екатерина Великая вплоть до 1780-х годов не предпринимала репрессивных мер против масонства. Сначала она написала сатиру на масонство, потом способствовала гонениям на ложи. Разгрому подвергся, главным образом, московский новиковский кружок. Просветитель Николай Новиков смел возражать своей императрице в открытой печати, за что Русская Семирамида подвергла его опале, заточив на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, а его типографию опечатала.

Наследника Павла масоны окружали с детства. После его восшествия на престол, поговаривали, что у Павла I созрела даже мысль открыть масонские ложи. Вроде бы его отговорили повременить сами же масоны. Факты таковы. Новикова он из тюрьмы выпустил, но в 1799 году ложи запретил. Надежды масонов якобы расстроил Ростопчин, который убедил императора в том, что это опасные люди.

Запретил ложи и Александр I в 1802 г., но уже на следующий год число масонских лож возросло многократно. Государь лично попросился в масоны и стал их единомышленником. Не важно, произошло ли это в действительности, подвязывался ли ему масонский фартук, посещал ли он заседания лож, но победитель Наполеона не запрещал масонских собраний и не преследовал их как еретиков. Документально засвидетельствовано, что в масонских ложах ставился иногда портрет Александра Павловича. Однако 1 августа 1822 г. последовал высочайший рескрипт о закрытии всех лож в России, "дабы твердая преграда полагаема была ко всему, что ко вреду государства послужить может, и в особенности в такое время, когда, к несчастию, от умствований, ныне существующих, проистекают столь печальные в других краях последствия".

Несмотря на запрет, последствия не замедлили сказаться и вылились в декабрьский бунт на Сенатской площади, что и побудило Николая I подтвердить запрет брата. Как часто бывает, гонения только усиливают противодействие и способствуют чистоте рядов. От масонов откололись люди случайные и к принятию новых членов в ложах стали относиться с осторожностью. До подлинных репрессий дело не доходило, хотя в Царстве Польском собрали "все масонские архивы, украшения лож, знаки, приборы и книги в одно место под наблюдением особо учрежденной комиссии".

Удивительно, но собранное не только не было уничтожено или сокрыто под семью замками, а было пущено с молотка. Один из влиятельных сенаторов в записке на имя Николая I проницательно заметил, "доколе масонство существовало явным образом, оно могло еще быть под наблюдением", законспирированное же общество "будет служить орудием заговоров".

На вопрос, в чем крылась причина непостоянства правительственной власти к масонам, отвечают авторы книги "Тайные архивы русских масонов" Тира Соколовская и Дарья Лотарева. Тут особенно любопытна фигура исследовательницы русского масонства Тиры Оттовны Соколовской (1888-1942), которая в совершенстве владела французским, немецким и шведским языками, была переводчицей на выставке Красной армии и флота, открытой для II съезда III Интернационала.

Дворянка, не покинувшая Советскую Россию, она получала золотое обеспечение и "ученый" паек. Соколовская являлась председателем музея при Обществе ревнителей истории, а в 1935 г. Центральный (ныне Государственный) Литературный музей приобрел у нее коллекцию редчайших масонских предметов. Тира Оттовна (ее предками были шведы) к 20-й годовщине революции написала в качестве "подношения" Сталину пьесу "Закрепощенная женщина". "Непартийная большевичка", как она отозвалась о себе в письме к вождю, погибла во время Ленинградской блокады.

Исследовательница считает, что самый яркий период русского масонского "рыцарства" начался в 1776 г., когда в Швеции был посвящен в высшие степени князь Александр Борисович Куракин. Членами лож становились люди, составлявшие цвет и славу российского дворянства. Но лишь немногие из них знали о существовании стоявшего во главе объединения тайного Капитула Феникса. Не обошлось и без оккультизма и эзотерики, но вот что интересно!

В сугубо дворянской России процветало братство всех сословий. Среди самих масонов общего взгляда на проблему не существовало. Масон-крепостник по убеждениям отстаивал свою точку зрения в спорах с масоном-либералом, но и некоторые гуманисты были убеждены, что не стоит отпускать на волю крепостных дворовых людей.

"Вселенная есть отечество каменщика" — таков был девиз этих космополитов. Однако, не делая никаких национальных преград для вступления в орден, масоны не ставили задачей отрешение от самобытности. Более того, встречались среди членов лож и ярые патриоты. "Они говорили, чтобы русский оставался русским, чтобы он носил бороду и кафтан, говорил русскою речью; все это не помешает явить собою деятельного христианина и деятельного гражданина", — пишет исследовательница русского масонства. Опубликование тайных архивов русских масонов по-новому заставляет взглянуть на их деятельность и избавиться от столетних мифов.

Возрождение лож братства каменщиков в современной России началось в начале 1990-х годов. 14 января 1992 года в Париже русские масоны основали ложу "Гармония", руководителем которой был назначен флиософ Георгий Дергачёв. Активную работу в Москве ложа "Гармония" начала осенью 1992 года.

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