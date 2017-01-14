Москва - самый безопасный город для туристов

Среди крупных туристических городов российская столица сохраняет один из самых низких уровней преступности против иностранных туристов. По данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных таковых преступлений не превышает двух-трех десятков в год.

Фото: АР

"Для такого мегаполиса как Москва это смехотворный показатель по преступности. При этом, если бы было зарегистрировано хоть одно серьезное преступление против иностранного туриста, СМИ трубили бы несколько дней", — сказал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, выступая на Гайдаровском форуме.

Как сообщает РИА Новости, уровень преступности против иностранных туристов в Москве несравнимо ниже, чем в Токио, Нью-Йорке и других крупных туристических городах мира.

"Несмотря на один из самых низких показателей по преступности, Москва одной из первых приняла решение о создании туристской полиции. Эта мера оказалась очень востребованной и полезной. Сейчас наши коллеги в Китае воспроизводят этот опыт", — сообщил Сергей Шпилько.

Отметим, Россия вошла в десятку наиболее популярных мест мира для туристов. По данным Ростуризма, поток туристов из-за границы в РФ увеличился за последний год на 20%, в основном за счет гостей из Азии и Южной Европы. Сегодня Россия считается самой безопасной страной для отдыха.

Наша страна уже вошла в десятку самых посещаемых стран мира, заявил глава Ростуризма Сергей Коренев "Известиям": за прошлой год в России побывали почти 27 миллионов туристов из-за рубежа, а в 2018 году, считают специалисты, на Чемпионат мира по футболу, приедет допольнительно почти 1,5 млн человек.

Россию стали более активно продвигать за рубежом, подсказывая зарубежным коллегам, что наша страна — одна из самый стабильных и безопасных в мире. К примеру, недавно была проведена презентация туристических возможностей России в Испании, во время которой испанцы и французы признавались, что именно безопасность отдыха играет для них решающую роль. Их интересуют те места на карте мира, где нет политических или военных катаклизмов.

Среди отдельных российских регионов иностранцев традиционно интересуют Москва и Петербург. Но в последние годы к ним добавилась Казань, ставшая неофициальной третьей туристской столицей России, Сочи — "южная столица", Алтайский край, Карелия, Новгородская, Ярославская области и Калининград.

По мнению Сергея Корнеева, потенциально поток въездного туризма неисчерпаем. И нужно грамотное информирование иностранцев. Помимо того что Россия — одна из самых безопасных стран, на руку интуристам, к примеру, еще и слабый рубль. Корнеев считает, что импортозамещение в сфере туризма в России в целом состоялось и даже появился "излишек" — рост показывают страны Азии, но ожидается и небольшой прирост по сравнению с прошлым годом и турпотока из Европы, прежде всего Южной: Италии и Испании.

В интервью, которое глава Ростуризма дал Pravda. Ru, Сергей Коренев отметил, что на первом месте по посещению России китайские туристы, которые обогнали два года назад немцев — Германия теперь на втором месте.

"То есть основные растущие рынки — это все азиатские, начиная с Ближнего Востока — такие страны, как Дубай или Кувейт. Сейчас они очень хорошо прочувствовали интересы и выгоду поездок в Россию. Очень большой рост по странам юго-восточной Азии, опять же по Китаю. За 5 месяцев уже 51% увеличения! В 2015 году мы думали, что уже достигли пика, потому что к нам приехали около миллиона туристов из Китая как группами, так и индивидуально. А сейчас мы видим еще больший рост", — рассказал он

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